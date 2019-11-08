Игорю Вернику вызвали скорую в театр

Врачи приехали к актеру прямо на репетицию спектакля и увезли в больницу. Верник жаловался на сильную боль в ноге и пояснице. Он должен был играть в постановке "Номер 13D".

"В связи с обострением остеохондроза у Игоря Верника он был доставлен в Боткинскую больницу, где провели обследование, после чего отпустили домой, поскольку, как посчитали врачи, показаний к госпитализации нет", — сказала пресс-атташе театра.