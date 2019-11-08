Адвокат Заворотнюк прокомментировал ситуацию с ее долгами

Ранее в СМИ появилась информация, что у находящейся на лечении актрисы накопилась задолженность в размере 24 тысяч рублей, которая, вероятно, связана с ее московской квартирой.

Пастернак сомневается, что вопрос дойдет до суда.

"Ведь сумма не критичная, и устраивать из-за нее споры, я думаю, никто не станет", — сказал Пастернак. Он подчеркнул, что готов помочь актрисе и ее семье.

Болезнь Заворотнюк

В августе СМИ сообщили, что известная актриса Анастасия Заворотнюк лечится от онкологического заболевания. Продюсер Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали четвертую стадию рака мозга. Он не уточнил, откуда у него эта информация.