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РИА Новости

Адвокат Заворотнюк прокомментировал ситуацию с ее долгами

21:07 08.11.2019 (обновлено: 22:55 08.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Анастасия Заворотнюк
Актриса Анастасия Заворотнюк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Анастасия Заворотнюк. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Адвокат актрисы Анастасии Заворотнюк Виктор Пастернак прокомментировал сообщения о долгах актрисы за недвижимость. Об этом он заявил "Вечерней Москве".
Ранее в СМИ появилась информация, что у находящейся на лечении актрисы накопилась задолженность в размере 24 тысяч рублей, которая, вероятно, связана с ее московской квартирой.
Пастернак сомневается, что вопрос дойдет до суда.
"Ведь сумма не критичная, и устраивать из-за нее споры, я думаю, никто не станет", — сказал Пастернак. Он подчеркнул, что готов помочь актрисе и ее семье.
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
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В августе СМИ сообщили, что известная актриса Анастасия Заворотнюк лечится от онкологического заболевания. Продюсер Андрей Разин заявил, что у нее диагностировали четвертую стадию рака мозга. Он не уточнил, откуда у него эта информация.
В сентябре в прессе появились сообщения, будто артистка находится в состоянии медикаментозной комы и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако в аккаунте Заворотнюк в инстаграме появился репост с опровержением этой информации.
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