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РИА Новости

Россия в контексте невыдачи виз потребует равенства для всех стран ООН

21:02 08.11.2019
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© AP Photo / Mark LennihanФлаги у здания ООН в Нью-Йорке
Флаги у здания ООН в Нью-Йорке
© AP Photo / Mark Lennihan
ООН, 8 ноя – РИА Новости. Россия вместе с рядом государств будет и далее поднимать вопрос о проблеме невыдачи виз делегатам для работы в рамках мероприятий ООН, сказано в совместном заявлении РФ и еще девяти стран, сделанном в рамках Первого комитета ГА ООН.
Ранее Первый комитет ГА ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, не поддержал предложение РФ о возможном переносе его работы из США из-за невыдачи виз дипломатам. За решение проголосовали 18 государств: предложение РФ поддержали в том числе делегаты из Ирана, Сирии, Казахстана, Белоруссии, Китая. Против этой идеи выступили 69 государств, воздержались 72.
"Мы с сожалением отмечаем, что большинство в Первом комитете дистанцировалось от легитимного подхода, который был изложен в российском проекте", - говорится в заявлении Алжира, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Кубы, Китая, Никаргуа, Сирии, Бурунди, России. Заявление зачитал замопстпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.
Он отметил, что на практике нынешний отказ США в выдаче виз напрямую влияет на деятельность основных органов ООН, включая Первый комитет. "Наша цель – вернуть Первый комитет к полноценной работе, обеспечив полноценное участие всех делегаций в его работе", - заявил Белоусов.
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"Мы оставляем за собой право продолжать поднимать этот вопрос и призываем все государства-члены встать на защиту главного принципа ООН о единых правах для каждого ее члена", - подчеркнул он.
Комментируя результаты голосования, дипломат предположил, что, скорее всего, сыграла роль некоторая настороженность государств, которые либо воздержались, либо не участвовали в голосовании.
Белоусов призвал США к безусловному выполнению соглашения 1947 года о штаб-квартире ООН.
США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии ГА ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами. Первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский предложил перенести сессии Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.
Затем Россия внесла в Первый комитет проект соответствующего процедурного решения.
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