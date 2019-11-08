Потанин выиграл дело о разделе имущества с бывшей супругой

Как сообщает агентство, судья Джонатан Коэн отклонил иск, заявив, что российские суды уже должным образом рассмотрели вопрос о разделе имущества между бывшими супругами. Судья также подчеркнул, что Лондон не должен становиться "туристическим" направлением для тех, кто разводится.

"Если позволить этому иску пройти дальше, то, по сути, не существует предела бракоразводному туризму", - заявил судья, согласившись с доводами защиты бизнесмена.

Состояние Потанина Forbes в марте 2019 года оценил в 18,1 миллиарда долларов, что обеспечило ему 6-е место в списке богатейших бизнесменов России. Его крупнейшим активом является пакет в почти 35% акций "Норникеля", лидирующий в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия.