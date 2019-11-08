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РИА Новости

Потанин выиграл дело о разделе имущества с бывшей супругой

20:48 08.11.2019
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© Интернет-телевидение Piter.TVНаталья Потанина
Наталья Потанина
© Интернет-телевидение Piter.TV
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Высокий суд Лондона отклонил иск экс-супруги российского бизнесмена Владимира Потанина Натальи к бывшему мужу в рамках процесса о разделе имущества, сообщает агентство Блумберг.
Ранее британское издание Telegraph со ссылкой на свои источники сообщало, что Наталья подала в суд иск к бывшему мужу на 5,8 миллиарда фунтов стерлингов, назвав это дело потенциально "самым крупным бракоразводным процессом за всю историю Лондонского суда".
Как сообщает агентство, судья Джонатан Коэн отклонил иск, заявив, что российские суды уже должным образом рассмотрели вопрос о разделе имущества между бывшими супругами. Судья также подчеркнул, что Лондон не должен становиться "туристическим" направлением для тех, кто разводится.
"Если позволить этому иску пройти дальше, то, по сути, не существует предела бракоразводному туризму", - заявил судья, согласившись с доводами защиты бизнесмена.
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Сообщается, что Наталья планирует обжаловать решение суда.
Брак Потаниных был официально расторгнут в феврале 2014 года после 30 лет совместной жизни. Наталья Потанина в 2017 году подала в Пресненский суд Москвы два иска на 217 и 849 миллиардов рублей, однако требования были отклонены, так как "истекли сроки давности". Апелляция бывшей супруги бизнесмена также была отклонена судом вышестоящей инстанции.
Состояние Потанина Forbes в марте 2019 года оценил в 18,1 миллиарда долларов, что обеспечило ему 6-е место в списке богатейших бизнесменов России. Его крупнейшим активом является пакет в почти 35% акций "Норникеля", лидирующий в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия.
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