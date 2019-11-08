В Кирове из-за бобров затопило улицу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя - РИА Новости. Улицу Луганскую затопило в Улицу Луганскую затопило в Кирове из-за бобров, устроивших запруду в водопропускной трубе, сообщает городская администрация.

Дорогу возле Биохимзавода на улице Луганской в Кирове затопило после сильных осадков в четверг. На место сразу же выехали бригады "Гордормостстроя" и прочистили водопропускную трубу. Однако в пятницу ситуация повторилась.

"Здесь рядом два озера, где обитают бобры. Видимо, чтобы поднять уровень воды в месте своего обитания, они устроили запруду - забили водопропускную трубу под дорогой ветками. И вода, и без того "высокая" после вчерашнего дождя, хлынула на поверхность дороги", - заявили в управлении дорожной и парковой инфраструктуры администрации Кирова.

В четверг специалисты "Гордормостстроя" освободили трубу от "пробки", однако за ночь животные "исправили" ситуацию - к утру труба вновь была плотно закупорена. В результате затопления участок дороги над водопропускной трубой размыло.

"К вечеру пятницы "вход" и "выход" в трубе прочистили с помощью спецтехники. В результате вода медленно пошла на убыль. Однако необходимо проверить и само "тело" трубы, потому что, если оно также забито ветками и древесиной, его придется расчищать уже вручную - а это возможно сделать, только когда вода спадет и в трубу будет открыт доступ для людей", - сообщили в городском управлении дорожной инфраструктуры.