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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Пять памятников жертвам холокоста откроют за 5 дней в России

20:37 08.11.2019
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© Фото : Пресс-служба Российского еврейского конгрессаимена расстрелянных в Минводах евреев на новом памятнике жертвам трагедии
имена расстрелянных в Минводах евреев на новом памятнике жертвам трагедии
© Фото : Пресс-служба Российского еврейского конгресса
МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. За пять дней в России появятся пять памятников жертвам холокоста: один в Смоленской области и четыре в Ставропольском крае, сообщили в пятницу в пресс-службе Российского еврейского конгресса (РЕК).
"Все пять памятников появятся на местах массовых казней, которые нацисты проводили на территории нашей страны во время оккупации. Большинство казненных - старики, женщины, дети - были мирными советскими гражданами еврейского происхождения, обреченными на уничтожение только из-за своей национальности", - говорится в сообщении РЕК.
В Российском еврейском конгрессе уточнили, что местные администрации дали разрешения на установку памятников со Звездой Давида и плит с именами погибших. Так, четыре памятника жертвам холокоста откроют в Ставропольском крае. В селе Дивное нацисты расстреляли 660 человек в сентябре 1942 года. 11 ноября 2019 года там откроют гранитный памятник.
А 12 ноября монумент появится в станице Григорополисская. "Большинство из 150 казненных в Григорополисской были евреями, поэтому местные жители стали называть место их гибели Еврейским яром", - уточнили в РЕК.
В среду 13 ноября состоится открытие памятника в станице Подгорная: в сентябре 1942 там уничтожили 45 евреев. 15 ноября памятник и плиты с именами погибших откроют в селе Солдато-Александровское на месте казни 270 человек – большинство из них также евреи.
В Смоленской области 14 ноября в городе Велиж установят памятник жертвам так называемого Велижского гетто. "Это одно из крупнейших подобных захоронений: здесь находятся останки более 3 тысяч человек, часть из них были убиты с особой жестокостью – сожжены заживо", - рассказали в РЕК.
Памятники устанавливают по программе РЕК "Вернуть достоинство", которой в 2019 году исполнилось 10 лет. За это время основные участники – Российский еврейский конгресс, Центр "Холокост" и фонд евангельских христиан "Эвен Эзер" - открыли 70 памятников и мемориальных знаков жертвам холокоста. По программе также восстанавливают списки жертв трагедии в Змиёвской балке (Ростов-на-Дону). В августе 1942 года нацисты убили там около 27 тысяч евреев. Это крупнейшее захоронение жертв Холокоста в России.
Проект "Вернуть достоинство" реализуется на частные пожертвования: любой может принять в нем участие, перечислив деньги в Российский еврейский конгресс. РЕК удваивает сумму каждого поступившего пожертвования, уточнили в пресс-службе.
Российский еврейский конгресс (РЕК) — светская некоммерческая еврейская организация России, член Всемирного Еврейского Конгресса (ВЕК). РЕК реализует благотворительные программы, направленные на укрепление и развитие еврейских общин России и сохранение еврейской идентичности.
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Религия и мировоззрениеевреиНовости - Религия и мировоззрениеХолокостМоскваСмоленская областьРостов-на-ДонурелигияОбщество
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Адам Ваксель
1200001
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