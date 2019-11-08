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РИА Новости

Националисты перекрыли центр Тбилиси из-за премьеры фильма о геях

20:22 08.11.2019 (обновлено: 22:51 08.11.2019)
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© Sputnik / Alex ShlamovАкция протеста против показа премьеры фильма "А потом мы танцевали" в Тбилиси
Акция протеста против показа премьеры фильма А потом мы танцевали в Тбилиси
© Sputnik / Alex Shlamov
ТБИЛИСИ, 8 ноя — РИА Новости. Один из центральных проспектов Тбилиси — Костава — перекрыт участниками митинга ультранационалистической организации "Грузинский марш", протестующими против премьеры грузино-шведского фильма "А потом мы танцевали", 11 человек задержаны, сообщил РИА Новости сотрудник патрульной полиции.
Ранее представители "Грузинского марша" обещали "сорвать премьеру фильма в грузинских кинотеатрах мирными акциями". На днях глава пресс-службы патриархии Андрия Джагмаидзе заявил журналистам, что "представители духовенства также выразят протест в связи с показом данного фильма". По его словам, такой показ "является еще одной попыткой нанести ущерб ценностям и достоинству Грузии". Митингующие собрались в пятницу вечером у кинотеатра "Амирани" и устроили потасовку с правоохранителями, пытаясь прорвать полицейский кордон и штурмовать здание.
"Проспект возле кинотеатра "Амирани" перекрыт митингующими, призываем всех пользоваться альтернативным путем автомобильного движения", — заявил РИА Новости сотрудник полиции. МВД Грузии сообщило о задержании 11 участников митинга за хулиганство.
Лидер "Грузинского марша" Сандро Брегадзе заявил журналистам, что, несмотря на потасовку с полицейскими, "организация проводит исключительно мирную акцию". По данным телекомпании "Мтавари", в результате столкновений есть пострадавшие.
Фильм Левана Акина "А потом мы танцевали" (Then We Danced) — совместная продукция грузинской компании Takes Film и шведской French Quarter Film. Фильм представлен Швецией на соискание премии американской киноакадемии "Оскар". Премьера уже состоялась на Каннском фестивале, где картина заняла седьмое место в десятке лучших фильмов. Разрешение на показ фильма получили более 20 стран.
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МВД ГрузииТбилисиГрузияВ мире
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