Националисты перекрыли центр Тбилиси из-за премьеры фильма о геях

Акция протеста против показа премьеры фильма "А потом мы танцевали" в Тбилиси

© Sputnik / Alex Shlamov Акция протеста против показа премьеры фильма "А потом мы танцевали" в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 8 ноя — РИА Новости. Один из центральных проспектов Один из центральных проспектов Тбилиси — Костава — перекрыт участниками митинга ультранационалистической организации "Грузинский марш", протестующими против премьеры грузино-шведского фильма "А потом мы танцевали", 11 человек задержаны, сообщил РИА Новости сотрудник патрульной полиции

Ранее представители "Грузинского марша" обещали "сорвать премьеру фильма в грузинских кинотеатрах мирными акциями". На днях глава пресс-службы патриархии Андрия Джагмаидзе заявил журналистам, что "представители духовенства также выразят протест в связи с показом данного фильма". По его словам, такой показ "является еще одной попыткой нанести ущерб ценностям и достоинству Грузии". Митингующие собрались в пятницу вечером у кинотеатра "Амирани" и устроили потасовку с правоохранителями, пытаясь прорвать полицейский кордон и штурмовать здание.

"Проспект возле кинотеатра "Амирани" перекрыт митингующими, призываем всех пользоваться альтернативным путем автомобильного движения", — заявил РИА Новости сотрудник полиции. МВД Грузии сообщило о задержании 11 участников митинга за хулиганство.

Лидер "Грузинского марша" Сандро Брегадзе заявил журналистам, что, несмотря на потасовку с полицейскими, "организация проводит исключительно мирную акцию". По данным телекомпании "Мтавари", в результате столкновений есть пострадавшие.