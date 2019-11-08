Минстрой предлагает предоставлять субсидии жителям аварийных домов

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Минстроем России разработан законопроект, предусматривающий внесение изменений в Жилищный кодекс РФ и федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". В частности, законопроектом предлагается предоставить регионам право предусматривать дополнительные гарантии собственникам жилых помещений в форме субсидий.

"Это может быть субсидия, которая с учетом суммы возмещения позволит приобрести жилое помещение, либо субсидия на компенсацию процентной ставки или первоначального взноса по ипотеке", – сообщили РИА Новости в пресс-службе Минстроя.

Также представитель министерства отметил, что те граждане, которые проживают в жилых помещениях аварийного жилого фонда на условиях договора социального найма, смогут воспользоваться правом получения пригодного для проживания помещения равнозначной площади на тех же условиях. Кроме того, по решению региональных властей гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, могут давать новое жилье по норме предоставления сверх занимаемой площади.