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РИА Новости

Опекун козла Тимура продолжит шефство над его сыном

19:53 08.11.2019 (обновлено: 22:28 08.11.2019)
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© Фото : Приморский Сафари-Парк/ Антон ФедосеевКозел Тимур с сыном Тимуридом
Козел Тимур с сыном Тимуридом
© Фото : Приморский Сафари-Парк/ Антон Федосеев
ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Опекун из Москвы несколько лет навещала козла Тимура, за дружбой которого с тигром Амуром наблюдал весь мир, сейчас она продолжает шефство над его сыном Тимуридом, рассказал РИА Новости директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев.
О дружбе козла Тимура и тигра Амура в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке.
"Опекун Тимура Эльвира Головина из Москвы специально приезжала в парк к своему подопечному, чтобы его покормить. И именно она в своем обращении, опубликованном на сайте парка, сообщила грустную новость о его кончине. Эльвира Головина взяла шефство над его сыном Тимуридом, а также она опекает кабана Дэна", - рассказал РИА Новости Дмитрий Мезенцев.
Он добавил, что добрая традиция, когда к животным приезжают их опекуны, продолжается.
Тигр Амур в Приморском сафари-парке
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