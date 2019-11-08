Опекун козла Тимура продолжит шефство над его сыном

О дружбе козла Тимура и тигра Амура в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке.