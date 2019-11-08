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РИА Новости
Война в Сирии

В ООН назвали число сирийцев, погибших за время турецкой военной операции

19:47 08.11.2019 (обновлено: 23:33 08.11.2019)
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© AP PhotoОбстрел Рас эль-Айна в Сирии турецкими силами
Обстрел Рас эль-Айна в Сирии турецкими силами
© AP Photo
ЖЕНЕВА, 8 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 90 мирных граждан убито на северо-востоке Сирии с начала военной операции Турции в данном регионе, заявил в пятницу официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.
"С начала возглавляемой Турцией военной операции на северо-востоке Сирии 9 октября, мы подтвердили ряд инцидентов, которые по состоянию на 5 ноября привели к смерти в общей сложности порядка 92 мирных жителей", - сказал он.
Жители сирийского города Рас эль-Айн
7 ноября, 23:50Война в Сирии
В ООН озабочены безопасностью мирных жителей на северо-востоке Сирии
По его словам, 49 человек из них погибли от авиаударов, наземных ударов, снайперского огня и казней, которые проводились курдскими вооруженными группировками и группировками, связанными с Турцией. За тот же период еще 31 мирный житель погиб от самодельных взрывных устройств и снарядов, которые остались на территории военной операции Турции, в частности, в аль-Хасаке, Ракке и части провинции Алеппо. Из-за действий курдских вооруженных формирований также погибли 12 гражданских.
"Мы озабочены ростом количества смертей и ранений среди мирных жителей в результате использования самодельных взрывных устройств в густонаселенных районах. Неразборчивое применение такого вооружения является явным нарушением международного гуманитарного законодательства. Мы напоминаем всем сторонам конфликта об их ответственности по защите мирных граждан и необходимости соблюдать свои обязательства в рамках международного законодательства", - добавил Колвилл.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииРуперт КолвиллВойна в СирииСирияООНВ мире
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