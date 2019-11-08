Трамп готов представить расшифровку еще одного разговора с Зеленским

ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов предоставить конгрессу транскрипт второго телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским

"У меня был второй разговор с президентом (Украины Владимиром Зеленским), который, как я думаю, на самом деле был первым, и теперь они (оппоненты Трампа в конгрессе) хотят увидеть его, если они хотят, я его им предоставлю", - сказал Трамп журналистом в Белом доме. Позднее в ходе общения с журналистами Трамп несколько сменил категоричный тон, добавив: "возможно, дам".

"Думаю, это будет очень разоблачительный звонок", - отметил президент США.

"У меня нет никаких проблем с этим, я дам им его", - сказал Трамп, отметив при этом, что считает публикацию транскриптов своих бесед с зарубежными лидерами "плохим прецедентом".