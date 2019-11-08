Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T19:44Z
https://ria.ru/20191108/1560738613.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155917/07/1559170724_0:17:3072:1745_1036x0_80_0_0_af8edbec521d35811e898863bd94ba2f.jpg
РИА Новости

Трамп готов представить расшифровку еще одного разговора с Зеленским

19:44 08.11.2019
475
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов предоставить конгрессу транскрипт второго телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"У меня был второй разговор с президентом (Украины Владимиром Зеленским), который, как я думаю, на самом деле был первым, и теперь они (оппоненты Трампа в конгрессе) хотят увидеть его, если они хотят, я его им предоставлю", - сказал Трамп журналистом в Белом доме. Позднее в ходе общения с журналистами Трамп несколько сменил категоричный тон, добавив: "возможно, дам".
"Думаю, это будет очень разоблачительный звонок", - отметил президент США.
"У меня нет никаких проблем с этим, я дам им его", - сказал Трамп, отметив при этом, что считает публикацию транскриптов своих бесед с зарубежными лидерами "плохим прецедентом".
Состоявшийся в июле телефонный разговор президентов Украины и США оказался в центре скандала, который привел к началу демократами процесса импичмента Трампа. Демократы заявляют, что Трамп давил на президента Украины Владимира Зеленского, требуя в собственных политических целях расследования против Джо Байдена, который добился увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина. Шокин до увольнения вел дело компании Burisma, в совете директоров которой работал сын Байдена Хантер. Трамп распространил расшифровку разговора с Зеленским, из которой следует, что он действительно просил президента Украины "изучить" дело Байдена. При этом Трамп заявляет, что не сделал ничего противозаконного и лишь выполнял свой долг борьбы с коррупцией.
Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* (запрещена в РФ) аль-Багдади
3 ноября, 08:58Радио Sputnik
WP: Трамп с первых дней испытывал "неукротимую ненависть" к Украине
2130001
Обсудить 2
Дональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал три сценария развития России
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Прохожий с собакой во время снегопада
Синоптики предсказали москвичам "вишневую" зиму
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Праздничный салат
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Суд в Гааге отклонил возражения России в споре с Украиной
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
Флаги ЕС в Брюсселе
Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Флаги КНДР и США
КНДР предупредила США, что окно возможностей для переговоров закрывается
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp изменились настройки приватности
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе напомнили Сербии о санкциях за сотрудничество с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45ЛНР напомнила Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
22:10Эксперт объяснил слова Макрона о НАТО разочарованием Парижа в партнерах
22:08В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
Лента новостейМолния