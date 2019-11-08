Трамп предложит повысить возрастной лимит для покупки электронных сигарет

ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп заявил, что предложит повысить минимальный возраст для покупки электронных сигарет с 18 до 21 года.

"Будет лимит в 21 год или что-то в этом роде", - сказал Трамп журналистам.

По его словам, администрация обнародует планы по регулированию рынка электронных сигарет на следующей неделе.

Сейчас в США для покупки продуктов из табака и электронных сигарет требуется, чтобы покупатель в возрасте 18 лет или старше, хотя ряд штатов уже повысили лимит до 21 года.

Власти США ищут пути борьбы с эпидемией легочных заболеваний, связанных с вейпингом. По последним данным, погибли 39 человек, более 2 тысяч получили повреждения легких. В подавляющем большинстве случаев речь шла об употреблении смесей с марихуаной или витаминами, однако электронные сигареты также на подозрении. Кроме того, употребление электронных сигарет стремительно растет среди подростков - по последним данным, до 28% старшеклассников используют эти сигареты.