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РИА Новости

С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей

19:20 08.11.2019 (обновлено: 21:10 08.11.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗаседание Басманного суда города Москвы
Заседание Басманного суда города Москвы
© РИА Новости
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Головинский суд Москвы взыскал в доход государства более шести миллиардов рублей с обвиняемого в мошенничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина и его близких, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Исковые требования Генеральной прокуратуры удовлетворить частично", — огласила решение судья Оксана Мрыхина.
Таким образом, суд взыскал указанные в заявлении гособвинителя деньги, недвижимость, авто и другие активы на 6,5 миллиарда рублей, оставив за ответчиками лишь квартиру сестры полковника в Москве стоимостью 15 миллионов рублей. Активы Черкалина и других лиц судья Мрыхина перечисляла 20 минут. Особенно много времени у нее заняло описание разных наручных часов.
Адвокат бывшего силовика Владимир Михайлов сообщил журналистам, что обжалует решение суда.
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В прокурорском иске об изъятии имущества Черкалина, его родственников и близких изначально значились 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов и восемь миллионов евро, пять квартир, два загородных дома, шесть земельных наделов, 14 нежилых помещений и два автомобиля. Среди ответчиков — отец Черкалина Владимир, который 38 лет прослужил полковником в КГБ и ФСБ вплоть до 2010 года, а также мать, младшая сестра, две бывшие жены задержанного и другие близкие.
Делегат Генпрокуратуры в ходе подготовки к рассмотрению заявления уточнил исковые требования, попросив суд также взыскать в пользу государства более 40 дорогостоящих наручных часов, не менее 15 фирменных сумок, а также украшения — запонки, колье, браслеты и подвески. Их общая стоимость оценивается в 40 миллионов рублей. При этом квартиру младшей сестры Кирилла Черкалина Анастасии стоимостью 15 миллионов рублей представитель Генеральной прокуратуры попросил из перечня взыскиваемого имущества исключить, так как в суде ответчиком было доказано, что деньги на нее были получены из предусмотренных законом источников.
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Адвокат основного ответчика Владимир Михайлов заявил в суде, что Черкалин признает большую часть исковых требований на 6,1 миллиарда рублей, которые он получил незаконно. При этом полковник попросил оставить за собой и родственниками некоторые квартиры, дома, земельные и парковочные участки и ювелирные украшения, которые, по словам защитника, законным образом и на свои средства приобрели его родители, бывшие жены и другие соответчики по иску. Сам Черкалин предпочел остаться в следственном изоляторе и не участвовать в споре, его интересы представлял только Михайлов.
В рамках процесса объяснения давали некоторые соответчики. Родители Кирилла Черкалина рассказали, что их сын жил самостоятельной жизнью и не помогал им деньгами. При этом в их квартире полковник хранил 50,5 миллиона долларов, миллион евро и 15 миллионов рублей, объясняя это "служебной необходимостью". Отец обвиняемого в мошенничестве бывшего силовика, в свою очередь, отметил, что на квартиру в Москве стоимостью более 20 миллионов рублей и другое имущество они с супругой накопили сами, при поддержке собственных родителей, в частности отца Владимира Черкалина Ивана, который, по словам последнего, подарил ему 45 миллионов рублей незадолго до смерти.
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Как считает Генпрокуратура, вышеуказанное состояние экс-начальник второго отдела управления "К" Службы экономической безопасности нажил именно за время службы в ФСБ. Официальный доход полковника и его близких за это время составил гораздо более скромную сумму.
Следственный комитет называет Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов (на момент преступления — 52 миллиона рублей). По этому делу арестовали еще двух полковников: бывших сотрудников центрального аппарата ФСБ Андрея Васильева и Дмитрия Фролова.
По данным следствия, в 2011 году полковники ввели главу строительной компании Сергея Гляделкина "в заблуждение относительного того, что он может быть привлечен к уголовной ответственности". Бизнесмен согласился передать вымогателям "в полном объеме принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО" на сумму не менее 490 миллионов рублей. Черкалин, как полагает следствие, руководил этой преступной группой.
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Дело полковника ФСБ ЧеркалинаКирилл ЧеркалинФСБ РФМоскваБезопасностьПроисшествия
Популярные комментарии
А он сам накопил? Руководство ФСБ не при чём?
8 ноября, 19:29
ffarscape1977
3690003
Изъяли, что бы еще одни такой же полкан присвоил, система
8 ноября, 19:59
ТвТамбовский волк
28001010
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