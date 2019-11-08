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РИА Новости

В Ираке в результате протестов погибли свыше 270 человек, заявили в ООН

19:10 08.11.2019
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© REUTERS / Khalid Al MousilyДемонстранты жгут покрышки во время акция протеста в Багдаде, Ирак
Демонстранты жгут покрышки во время акция протеста в Багдаде, Ирак
© REUTERS / Khalid Al Mousily
ЖЕНЕВА, 8 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 270 человек убито в результате протестов в Ираке, которые продолжаются с 1 октября, заявил в пятницу в Женеве официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.
"Мы серьезно озабочены продолжающимися сообщениями о смертях и ранениях в результате применения силы полицией против демонстрантов, а также убийствах, совершенных вооруженными людьми в Ираке. За период с 1 октября по вчерашнюю ночь офис по правам человека в миссии ООН по помощи в Ираке зафиксировал 269 смертей в связи с демонстрациями, проходящими по всей стране", - заявил он.
По его словам, еще пять человек были убиты во время демонстраций перед зданием правительства в Басре. Всего же порядка 8 тысяч человек получили ранения, в том числе представители сил безопасности Ирака.
"Точные данные о жертвах могут быть гораздо выше. Большинство пострадало от использования боевого оружия силами безопасности и вооруженными людьми, которых многие описывали как частные группы ополченцев, а также вследствие ненужного, непропорционального или неправильного использования менее смертельного оружия, такого как слезоточивый газ", - добавил Колвилл.
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.
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Управление Верховного комиссара ООН по правам человекаИракООНВ мире
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