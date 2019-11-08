В Ираке в результате протестов погибли свыше 270 человек, заявили в ООН

"Мы серьезно озабочены продолжающимися сообщениями о смертях и ранениях в результате применения силы полицией против демонстрантов, а также убийствах, совершенных вооруженными людьми в Ираке. За период с 1 октября по вчерашнюю ночь офис по правам человека в миссии ООН по помощи в Ираке зафиксировал 269 смертей в связи с демонстрациями, проходящими по всей стране", - заявил он.

По его словам, еще пять человек были убиты во время демонстраций перед зданием правительства в Басре. Всего же порядка 8 тысяч человек получили ранения, в том числе представители сил безопасности Ирака.

"Точные данные о жертвах могут быть гораздо выше. Большинство пострадало от использования боевого оружия силами безопасности и вооруженными людьми, которых многие описывали как частные группы ополченцев, а также вследствие ненужного, непропорционального или неправильного использования менее смертельного оружия, такого как слезоточивый газ", - добавил Колвилл.