Адвокаты экс-президента Бразилии ходатайствовали о его освобождении

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 ноя - РИА Новости. Защита бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в пятницу официально потребовала его немедленного освобождения на основании решения Верховного суда об изменении норм уголовно-процессуального кодекса, предусматривающих арест после проигрыша дела во второй инстанции.
"Мы провели встречу (с Лулой) и уже направили прошение (об освобождении)", - сообщил адвокат Криштиану Занин на пресс-конференции в Куритибе после встречи с экс-президентом.
Лула да Силва был осужден в суде первой инстанции действующим министром юстиции Сержиу Мору, после чего проиграл апелляцию в Федеральном окружном суде 4-го округа и с апреля 2018 года отбывает наказание в виде восьми лет и десяти месяцев лишения свободы за коррупцию и отмывание денег.
По мнению адвокатов, решение Верховного суда "подтверждает, что бывший президент несправедливо удерживался в заключении 579 дней".
"Лула не совершал никаких противоправных действий и является жертвой закона, который может быть использован в целях политического преследования", - подчеркнули защитники экс-президента.
Представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации суда США, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы.