Адвокаты экс-президента Бразилии ходатайствовали о его освобождении

Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва покинул свое укрытие в здании профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу. 7 апреля 2018

© AP Photo / Nelson Antoine Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва покинул свое укрытие в здании профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу. 7 апреля 2018

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 ноя - РИА Новости. Защита бывшего президента Бразилии Защита бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в пятницу официально потребовала его немедленного освобождения на основании решения Верховного суда об изменении норм уголовно-процессуального кодекса, предусматривающих арест после проигрыша дела во второй инстанции.

"Мы провели встречу (с Лулой) и уже направили прошение (об освобождении)", - сообщил адвокат Криштиану Занин на пресс-конференции в Куритибе после встречи с экс-президентом.

Лула да Силва был осужден в суде первой инстанции действующим министром юстиции Сержиу Мору, после чего проиграл апелляцию в Федеральном окружном суде 4-го округа и с апреля 2018 года отбывает наказание в виде восьми лет и десяти месяцев лишения свободы за коррупцию и отмывание денег.

По мнению адвокатов, решение Верховного суда "подтверждает, что бывший президент несправедливо удерживался в заключении 579 дней".

"Лула не совершал никаких противоправных действий и является жертвой закона, который может быть использован в целях политического преследования", - подчеркнули защитники экс-президента.