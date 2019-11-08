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РИА Новости

Трамп заявил, что не готов отменить пошлины на китайскую продукцию

19:02 08.11.2019
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© AP Photo / Brian Snyder/File PhotoКонтейнер c товарами из Китая в порту Бостона, США
Контейнер c товарами из Китая в порту Бостона, США
© AP Photo / Brian Snyder/File Photo
ВАШИНГТОН, 8 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что речи о полной отмене пошлин на китайскую продукцию, ввозимую в США, не идёт.
"Я этого не сделаю", - ответил он на вопрос журналиста о заявлениях Китая, что условием для заключения первого этапа торговой сделки является отмена пошлин США, введённых ранее.
Он также настаивает на том, что подписание сделки произойдет в США, а не Европе, как ранее сообщали представители американской администрации. По словам Трампа, это произойдёт где-нибудь в "фермерском крае", "возможно в Айове".
На этот комментарий мгновенно отреагировали фондовые индексы США. По состоянию на 10.34 по Нью-Йорку (18.34 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) потерял 0,20% до 27619,60 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - 0,13%, до 3081,22 пункта.
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Днем ранее эти индексы уверенно росли именно на позитиве из-за торговли.
Инвесторы сосредоточили свое внимание на комментарии официального представителя министерства коммерции Китая Гао Фэна относительно развития торгового конфликта США и КНР. Так, Гао Фэн заявил, что синхронная отмена повышенных пошлин должна быть важным условием достижения первой части торговой сделки Китая и США. Позднее чиновники США подтвердили, что готовы пойти на некоторые уступки и снизить пошлины.
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