Врач рассказал, какие болезни грозят россиянам "вишневой" зимой

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Врач-терапевт Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, каких проблем со здоровьем стоит опасаться предстоящей зимой, которую синоптики назвали "вишневой" из-за аномально высоких температур. Об этом пишет " Вечерняя Москва ".

По словам специалиста, главную угрозу здоровью человека в зимний сезон несет понижение иммунитета. Он снижается как от низких температур, так и от ее сильных колебаний.

При этом теплая зима — прекрасная среда для вирусов, так как они способны выживать в любых условиях и мутировать.

"В последнее время наблюдается огромное количество мутаций, изменяются вирусы, бактерии и появляется множество случаев вирусных пневмоний", — рассказал Лишин.

По его словам, это заболевание сложнее выявить, из-за чего оно может привести к серьезным осложнениям.

"Если раньше для того, чтобы пневмония развилась, нужно было болеть неделю или больше, то теперь она начинается в первые несколько дней", — отметил терапевт.

Среди симптомов этой болезни Лишин назвал высокую температуру, проблемы с дыханием, тяжесть на вдохе и выдохе, кашель, а также ощущение нехватки воздуха.

По словам специалиста, наибольшую опасность холодная погода несет для "неподготовленных" людей — тех, кто легко заболевает. А чтобы исправить такое положение, необходимо высыпаться, правильно питаться, заниматься спортом и свести к минимуму стрессы.

"Когда человек долгое время занимается спортом, переходит определенный рубеж, который раньше ему казался непосильным, меняется его генетика. Физическая активность как бы "чистит" ее. И при таком образе жизни есть большая вероятность того, что человек не будет страдать теми генетическими заболеваниями, которыми страдали его родители", — рассказал врач.

Но, как утверждает специалист, не лучшим образом на здоровье может повлиять и слишком теплая для зимы погода. В таком случае защита организма ослабевает из-за того, что падает давление, кровь перераспределяется и растет нагрузка на сердце и легкие.