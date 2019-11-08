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РИА Новости

Врач рассказал, какие болезни грозят россиянам "вишневой" зимой

18:59 08.11.2019 (обновлено: 20:57 08.11.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПешеходный переход в Москве
Пешеходный переход в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пешеходный переход в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, каких проблем со здоровьем стоит опасаться предстоящей зимой, которую синоптики назвали "вишневой" из-за аномально высоких температур. Об этом пишет "Вечерняя Москва".
По словам специалиста, главную угрозу здоровью человека в зимний сезон несет понижение иммунитета. Он снижается как от низких температур, так и от ее сильных колебаний.
При этом теплая зима — прекрасная среда для вирусов, так как они способны выживать в любых условиях и мутировать.
"В последнее время наблюдается огромное количество мутаций, изменяются вирусы, бактерии и появляется множество случаев вирусных пневмоний", — рассказал Лишин.
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По его словам, это заболевание сложнее выявить, из-за чего оно может привести к серьезным осложнениям.
"Если раньше для того, чтобы пневмония развилась, нужно было болеть неделю или больше, то теперь она начинается в первые несколько дней", — отметил терапевт.
Среди симптомов этой болезни Лишин назвал высокую температуру, проблемы с дыханием, тяжесть на вдохе и выдохе, кашель, а также ощущение нехватки воздуха.
По словам специалиста, наибольшую опасность холодная погода несет для "неподготовленных" людей — тех, кто легко заболевает. А чтобы исправить такое положение, необходимо высыпаться, правильно питаться, заниматься спортом и свести к минимуму стрессы.
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"Когда человек долгое время занимается спортом, переходит определенный рубеж, который раньше ему казался непосильным, меняется его генетика. Физическая активность как бы "чистит" ее. И при таком образе жизни есть большая вероятность того, что человек не будет страдать теми генетическими заболеваниями, которыми страдали его родители", — рассказал врач.
Но, как утверждает специалист, не лучшим образом на здоровье может повлиять и слишком теплая для зимы погода. В таком случае защита организма ослабевает из-за того, что падает давление, кровь перераспределяется и растет нагрузка на сердце и легкие.
"В целом механизм, конечно, сложнее, но из-за изменения работы сосудов происходит и изменение общего тонуса", — заключил терапевт.
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Виктор ЛишинЗдоровьеРоссияОбщество
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