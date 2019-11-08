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РИА Новости

В КНДР усомнились в наличии у США политической воли для налаживания диалога

18:47 08.11.2019
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© AP Photo / Evan VucciЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пхеньян сомневается, что у США есть политическая воля к налаживанию отношений с КНДР, заявил директор департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су на Московской конференции по нераспространению.
"Мы видим, что Соединенные Штаты готовы продолжать политику санкций в случае, если КНДР не пойдет на денуклеаризацию – это враждебные утверждения, которые мы слышим из уст американских политиков. Такое поведение Америки вызывает у нас сомнения в плане наличия политической воли к налаживанию политических отношений", - сказал он.
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Друг познается в цене. США повысили Корее плату за оккупациюВашингтон решил, что Южной Корее следует вносить больший вклад в усилия США по обеспечению ее же безопасности. Сеул сопротивляется. Не сходится, говорит, дебит с кредитом. Мол, странно получается: слагаемые даже мест своих не меняют, а сумма почему-то растет.
При этом представитель МИД КНДР отметил, что Пхеньян видит некоторые шаги со стороны США, которые нарушают взаимное доверие. Он привел в пример совместные военные учения, которые проводили США и Южная Корея. "Эти учения направлены против КНДР", - заявил дипломат.
"Все это создает постоянные трения в регионе и на Корейском полуострове в частности. Мы считаем, что это опасная игра, и ошибки в наших действиях могут привести к чрезвычайно тяжелым последствиям", - подчеркнул он.
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Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие вынудило Совет безопасности ООН ввести санкции против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.
С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
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