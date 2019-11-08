В КНДР усомнились в наличии у США политической воли для налаживания диалога

"Мы видим, что Соединенные Штаты готовы продолжать политику санкций в случае, если КНДР не пойдет на денуклеаризацию – это враждебные утверждения, которые мы слышим из уст американских политиков. Такое поведение Америки вызывает у нас сомнения в плане наличия политической воли к налаживанию политических отношений", - сказал он.

Вашингтон решил, что Южной Корее следует вносить больший вклад в усилия США по обеспечению ее же безопасности. Сеул сопротивляется. Не сходится, говорит, дебит с кредитом. Мол, странно получается: слагаемые даже мест своих не меняют, а сумма почему-то растет.

Друг познается в цене. США повысили Корее плату за оккупацию Вашингтон решил, что Южной Корее следует вносить больший вклад в усилия США по обеспечению ее же безопасности. Сеул сопротивляется. Не сходится, говорит, дебит с кредитом. Мол, странно получается: слагаемые даже мест своих не меняют, а сумма почему-то растет.

При этом представитель МИД КНДР отметил, что Пхеньян видит некоторые шаги со стороны США, которые нарушают взаимное доверие. Он привел в пример совместные военные учения, которые проводили США и Южная Корея. "Эти учения направлены против КНДР", - заявил дипломат.

"Все это создает постоянные трения в регионе и на Корейском полуострове в частности. Мы считаем, что это опасная игра, и ошибки в наших действиях могут привести к чрезвычайно тяжелым последствиям", - подчеркнул он.

С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.