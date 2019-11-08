Сбербанк устранил сбой в приложении и банкоматах

"Сбербанк сообщает об устранении временных затруднений при проведении операций в Сбербанк онлайн и устройствах самообслуживания. Все системы банка работают в штатном режиме. Приносим извинения клиентам за неудобства при пользовании сервисом банка", - сказал представитель кредитной организации.

Ранее в пятницу Сбербанк сообщил, что некоторые клиенты банка могут испытывать трудности при проведении операций со вкладами в приложении и банкоматах. Пользователи на портале Downdetector стали сообщать о неполадках в работе приложения около 16 часов.