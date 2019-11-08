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РИА Новости

Сбербанк устранил сбой в приложении и банкоматах

18:52 08.11.2019
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковБанкоматы Сбербанка
Банкоматы Сбербанка
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Сбербанк устранил временные затруднения при проведении операций в приложении и банкоматах, все системы работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в крупнейшем российском банке.
"Сбербанк сообщает об устранении временных затруднений при проведении операций в Сбербанк онлайн и устройствах самообслуживания. Все системы банка работают в штатном режиме. Приносим извинения клиентам за неудобства при пользовании сервисом банка", - сказал представитель кредитной организации.
Стенд Сбербанка
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Ранее в пятницу Сбербанк сообщил, что некоторые клиенты банка могут испытывать трудности при проведении операций со вкладами в приложении и банкоматах. Пользователи на портале Downdetector стали сообщать о неполадках в работе приложения около 16 часов.
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РоссияСбербанк РоссииЭкономика
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