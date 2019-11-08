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РИА Новости

Первый комитет ГА ООН отклонил предложение России о переносе работы из США

18:43 08.11.2019 (обновлено: 19:50 08.11.2019)
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© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
ООН, 8 ноя — РИА Новости. Первый комитет Генассамблеи ООН, занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, не поддержал предложение России о переносе его работы из США из-за невыдачи виз дипломатам, передает корреспондент РИА Новости.
Проект решения получил название "Повышение эффективности работы Первого комитета".
В документе говорится, что Генассамблея просит генсека ООН представить не позднее 1 февраля 2020 года доклад о выполнении американским правительством обязательств по соглашению с организацией от 1947 года касательно расположения центральных учреждений ООН.
В частности, речь идет об обязательстве Вашингтона обеспечивать всем без исключения представителям государств ООН беспрепятственный доступ в штаб-квартиру организации.
Кроме того, в проекте решения сказано, что Генассамблея просит генсека ООН представить до 1 марта 2020 года доклад о предпринятых им усилиях для обеспечения полного осуществления соглашения.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
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РФ предложила генсеку ООН принять меры для решения проблемы с выдачей виз
В случае отсутствия прогресса к 1 апреля 2020 года авторы документа просят генсека ООН представить доклад об альтернативных местах проведения следующей сессии Первого комитета, включая Женеву или Вену, а также о возможных последствиях для бюджета.
Согласно документу, Генассамблея постановляет, что если вопрос выдачи виз дипломатам не будет решен в разумный и ограниченный срок, а также если генсек не будет более активно участвовать в решении этой проблемы, ГА рассмотрит вопрос о созыве сессии Первого комитета 2020 года в Женеве или Вене.
США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил перенести сессии Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.
Затем Россия внесла в Первый комитет проект соответствующего процедурного решения.
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Генеральная Ассамблея ООНООНРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
получив отказ российская делегация облегчённо вздохнула , все же была минимальная опасность что примут этот бред и российскую делегацию мгновенно выгонят из классной и модной Америки в какую-то дыру
8 ноября, 20:38
Ваше Благородие
6000110
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