Первый комитет ГА ООН отклонил предложение России о переносе работы из США

ООН, 8 ноя — РИА Новости. Первый комитет Генассамблеи Первый комитет Генассамблеи ООН , занимающийся вопросами разоружения и международной безопасности, не поддержал предложение России о переносе его работы из США из-за невыдачи виз дипломатам, передает корреспондент РИА Новости.

Проект решения получил название "Повышение эффективности работы Первого комитета".

В документе говорится, что Генассамблея просит генсека ООН представить не позднее 1 февраля 2020 года доклад о выполнении американским правительством обязательств по соглашению с организацией от 1947 года касательно расположения центральных учреждений ООН.

В частности, речь идет об обязательстве Вашингтона обеспечивать всем без исключения представителям государств ООН беспрепятственный доступ в штаб-квартиру организации.

Кроме того, в проекте решения сказано, что Генассамблея просит генсека ООН представить до 1 марта 2020 года доклад о предпринятых им усилиях для обеспечения полного осуществления соглашения.

В случае отсутствия прогресса к 1 апреля 2020 года авторы документа просят генсека ООН представить доклад об альтернативных местах проведения следующей сессии Первого комитета, включая Женеву или Вену, а также о возможных последствиях для бюджета.

Согласно документу, Генассамблея постановляет, что если вопрос выдачи виз дипломатам не будет решен в разумный и ограниченный срок, а также если генсек не будет более активно участвовать в решении этой проблемы, ГА рассмотрит вопрос о созыве сессии Первого комитета 2020 года в Женеве или Вене.

США не выдали визы 18 дипломатам из России в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предложил перенести сессии Первого комитета из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.