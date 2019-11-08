Молодая российская ученая получила грант ЮНЕСКО в области зеленой химии

ПАРИЖ, 8 ноя – РИА Новости. Церемония вручения грантов ЮНЕСКО на исследования в области зеленой химии проходит в пятницу в штаб квартире-организации в Париже, победителями стали семь молодых ученых-химиков, в числе которых россиянка Галина Калашникова, передает корреспондент РИА Новости.

Гранты вручаются совместно с Международным союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC) и российской компанией "ФосАгро". Церемония проходит в этом году в шестой раз и приурочена к Всемирному дню науки, который отмечается 10 ноября. По данным организаторов, всего на победу претендовали 114 ученых из 43 стран мира, чьи работы дошли до финального отбора международного научного жюри.

Наряду с молодой российской ученой из Кольского научного центра РАН Галиной Калашниковой грантами награждаются еще шесть победителей из Испании, Мексики, Бангладеш, Зимбабве и Египта. Работы химиков нацелены на создание прорывных технологий в сфере охраны окружающей среды, здравоохранения, продовольствия, повышения энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов.

Проект Калашниковой – это разработка универсального и экологически чистого метода гранулирования синтетических титаносиликатных материалов созданных на основе отходов региональных обогатительных и металлургических заводов.

"Запланировано, что наш проект должен принести пользу для экологии, для человечества в трёх направлениях. Первое - это мобилизация радиоактивных жидких активных отходов, второе - это очистка сточных вод различных предприятий от цветных и тяжелых металлов. И третье направление - это применение наших материалов в качестве катализаторов для производства противосудорожных препаратов, то есть в области медицины мы его планируем задействовать. Но сам проект направлен не на отработку методики получения наших продуктов, а на разработку универсального метода для их гранулирования", - сказала РИА Новости Калашникова.

Она отметила, что очень рада получению гранта. "Наш коллектив был обескуражен немножко, что мы можем получить дополнительное финансирование на развитие той недостающей части работы, которой мы планировали заниматься все равно. Это все равно будет выполняться, но без дополнительной финансовой поддержки это делается медленно или не в первую очередь", - добавила она.

В числе других победителей - Хесус Кампос Мансано (Испания), Мария Антоньета Фернандес-Эррера (Мексика), Абу-Ашвакир Сахиб (Бангладеш), Вильберт Мтанги (Зимбабве), Сара Абдель Абдель Габер (Египет), Хамди Мамун Абдель-Гафар Хефни (Египет). Их проекты касаются, в частности, сведения к минимуму выбросов парниковых газов в атмосферу; утилизации и повторного использования пластикового мусора для производства новых высококачественных полимеров; получения водорода - альтернативного и чистого источника энергии - из воды, повышения урожайности важных сельскохозяйственных культур, например, перца хабанеро в Мексике.

Международное научное жюри оценивает проекты по нескольким критериям: новизна, глобальная и локальная значимость, соответствие принципам "зеленой химии", компетентность молодого ученого и его команды, оснащенность института и лабораторий, в которых предполагается вести проект.

Лауреаты могут использовать свой грант – 30 тысяч долларов - для того, чтобы провести дальнейшие фундаментальные и прикладные исследования и предложить готовые инновационные решения в области эффективного использования природных и вторичных ресурсов.

Программа ЮНЕСКО, IUPAC и "ФосАгро" "Зеленая химия для жизни" была инициирована вице-президентом Российского Союза химиков, заместителем председателя Совета директоров "ФосАгро" Андреем Гурьевым и поддержана ООН. Впервые за многолетнюю историю ЮНЕСКО и всей системы ООН инициатива такого рода реализуется на внебюджетной основе и при этом за счет средств российского бизнеса.

"Для нас большая честь сегодня, в преддверии Всемирного дня науки, уже в шестой раз вручать гранты лучшим молодым ученым-химикам со мира. Ваши исследования в области зеленой химии и химической технологии внесут важный вклад в гармоничность и устойчивость развития человечества", - сказал генеральный директор "ФосАгро" Андрей Гурьев на церемонии вручения грантов.

По его мнению, бизнесу отведена ключевая роль в обеспечении устойчивого развития планеты. "Поэтому мы признательны ООН, что ровно 8 лет назад в этом зале была поддержана наша инициатива и компания "ФосАгро" была выбрана партнером ЮНЕСКО и IUPAC в реализации глобальной программы в области зелёной химии, ставшей судьбносной для десятков молодых ученых со всего мира", - отметил он.

Гурьев указал на авторитет программы "Зелёная химия для жизни" в научном мире, который подтверждается растущим числом заявок на участие в грантовой программе. Он напомнил, что за шесть лет жюри конкурса рассмотрело больше 700 научных работ в области зеленой химии. Обладателями грантов стал уже 41 молодой ученый из стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки.

В пятницу в церемонии вручения грантов приняли участие заместители генерального директора ЮНЕСКО Шамила Нейр-Бедуэлле и Ксинг Ку, директор Института химии и проблем устойчивого развития РХТУ имени Д.И. Менделеева и паст-президент IUPAC Наталия Тарасова, председатель международного научного жюри проекта "Зеленая химия для жизни" Джон Кориш, генеральный директор "ФосАгро" Андрей Гурьев и другие.

Как сообщают организаторы, за шесть лет реализации программы "Зеленая химия для жизни" международное научное жюри конкурса - 13 ученых из 11 стран - рассмотрело более 700 заявок из 120 стран мира от молодых ученых, ведущих перспективные исследования в области зеленой химии. Обладателями грантов уже стали более 40 молодых ученых из 29 стран мира.

© РИА Новости / Людмила Орищенко Церемония вручения грантов ЮНЕСКО на исследования в области зеленой химии © РИА Новости / Людмила Орищенко Церемония вручения грантов ЮНЕСКО на исследования в области зеленой химии