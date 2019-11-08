Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T20:27Z
https://ria.ru/20191108/1560736367.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156073/97/1560739720_0:90:640:450_1036x0_80_0_0_8bf4ba357fe324d0f15f304de90873ee.jpg
РИА Новости

Молодая российская ученая получила грант ЮНЕСКО в области зеленой химии

18:43 08.11.2019 (обновлено: 20:27 08.11.2019)
116
© РИА Новости / Людмила Орищенко Церемония вручения грантов ЮНЕСКО на исследования в области зеленой химии
Церемония вручения грантов ЮНЕСКО на исследования в области зеленой химии
© РИА Новости / Людмила Орищенко
ПАРИЖ, 8 ноя – РИА Новости. Церемония вручения грантов ЮНЕСКО на исследования в области зеленой химии проходит в пятницу в штаб квартире-организации в Париже, победителями стали семь молодых ученых-химиков, в числе которых россиянка Галина Калашникова, передает корреспондент РИА Новости.
Гранты вручаются совместно с Международным союзом теоретической и прикладной химии (IUPAC) и российской компанией "ФосАгро". Церемония проходит в этом году в шестой раз и приурочена к Всемирному дню науки, который отмечается 10 ноября. По данным организаторов, всего на победу претендовали 114 ученых из 43 стран мира, чьи работы дошли до финального отбора международного научного жюри.
Наряду с молодой российской ученой из Кольского научного центра РАН Галиной Калашниковой грантами награждаются еще шесть победителей из Испании, Мексики, Бангладеш, Зимбабве и Египта. Работы химиков нацелены на создание прорывных технологий в сфере охраны окружающей среды, здравоохранения, продовольствия, повышения энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов.
Проект Калашниковой – это разработка универсального и экологически чистого метода гранулирования синтетических титаносиликатных материалов созданных на основе отходов региональных обогатительных и металлургических заводов.

"Запланировано, что наш проект должен принести пользу для экологии, для человечества в трёх направлениях. Первое - это мобилизация радиоактивных жидких активных отходов, второе - это очистка сточных вод различных предприятий от цветных и тяжелых металлов. И третье направление - это применение наших материалов в качестве катализаторов для производства противосудорожных препаратов, то есть в области медицины мы его планируем задействовать. Но сам проект направлен не на отработку методики получения наших продуктов, а на разработку универсального метода для их гранулирования", - сказала РИА Новости Калашникова.

Она отметила, что очень рада получению гранта. "Наш коллектив был обескуражен немножко, что мы можем получить дополнительное финансирование на развитие той недостающей части работы, которой мы планировали заниматься все равно. Это все равно будет выполняться, но без дополнительной финансовой поддержки это делается медленно или не в первую очередь", - добавила она.
В числе других победителей - Хесус Кампос Мансано (Испания), Мария Антоньета Фернандес-Эррера (Мексика), Абу-Ашвакир Сахиб (Бангладеш), Вильберт Мтанги (Зимбабве), Сара Абдель Абдель Габер (Египет), Хамди Мамун Абдель-Гафар Хефни (Египет). Их проекты касаются, в частности, сведения к минимуму выбросов парниковых газов в атмосферу; утилизации и повторного использования пластикового мусора для производства новых высококачественных полимеров; получения водорода - альтернативного и чистого источника энергии - из воды, повышения урожайности важных сельскохозяйственных культур, например, перца хабанеро в Мексике.
Руда
31 октября, 03:23РИА Наука
Российские ученые создали гравиметр для поиска полезных ископаемых
Международное научное жюри оценивает проекты по нескольким критериям: новизна, глобальная и локальная значимость, соответствие принципам "зеленой химии", компетентность молодого ученого и его команды, оснащенность института и лабораторий, в которых предполагается вести проект.
Лауреаты могут использовать свой грант – 30 тысяч долларов - для того, чтобы провести дальнейшие фундаментальные и прикладные исследования и предложить готовые инновационные решения в области эффективного использования природных и вторичных ресурсов.
Программа ЮНЕСКО, IUPAC и "ФосАгро" "Зеленая химия для жизни" была инициирована вице-президентом Российского Союза химиков, заместителем председателя Совета директоров "ФосАгро" Андреем Гурьевым и поддержана ООН. Впервые за многолетнюю историю ЮНЕСКО и всей системы ООН инициатива такого рода реализуется на внебюджетной основе и при этом за счет средств российского бизнеса.

"Для нас большая честь сегодня, в преддверии Всемирного дня науки, уже в шестой раз вручать гранты лучшим молодым ученым-химикам со мира. Ваши исследования в области зеленой химии и химической технологии внесут важный вклад в гармоничность и устойчивость развития человечества", - сказал генеральный директор "ФосАгро" Андрей Гурьев на церемонии вручения грантов.

По его мнению, бизнесу отведена ключевая роль в обеспечении устойчивого развития планеты. "Поэтому мы признательны ООН, что ровно 8 лет назад в этом зале была поддержана наша инициатива и компания "ФосАгро" была выбрана партнером ЮНЕСКО и IUPAC в реализации глобальной программы в области зелёной химии, ставшей судьбносной для десятков молодых ученых со всего мира", - отметил он.
Гурьев указал на авторитет программы "Зелёная химия для жизни" в научном мире, который подтверждается растущим числом заявок на участие в грантовой программе. Он напомнил, что за шесть лет жюри конкурса рассмотрело больше 700 научных работ в области зеленой химии. Обладателями грантов стал уже 41 молодой ученый из стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки.
Кран в ванной комнате.
17 октября, 12:52Радио Sputnik
Российские ученые нашли решение проблемы с питьевой водой
В пятницу в церемонии вручения грантов приняли участие заместители генерального директора ЮНЕСКО Шамила Нейр-Бедуэлле и Ксинг Ку, директор Института химии и проблем устойчивого развития РХТУ имени Д.И. Менделеева и паст-президент IUPAC Наталия Тарасова, председатель международного научного жюри проекта "Зеленая химия для жизни" Джон Кориш, генеральный директор "ФосАгро" Андрей Гурьев и другие.
Как сообщают организаторы, за шесть лет реализации программы "Зеленая химия для жизни" международное научное жюри конкурса - 13 ученых из 11 стран - рассмотрело более 700 заявок из 120 стран мира от молодых ученых, ведущих перспективные исследования в области зеленой химии. Обладателями грантов уже стали более 40 молодых ученых из 29 стран мира.
© РИА Новости / Людмила Орищенко Церемония вручения грантов ЮНЕСКО на исследования в области зеленой химии
Церемония вручения грантов ЮНЕСКО на исследования в области зеленой химии
© РИА Новости / Людмила Орищенко
Церемония вручения грантов ЮНЕСКО на исследования в области зеленой химии
Галина Калашников стала второй представительницей России, получившей грант в области зеленой химии. В 2016 году россиянка Алсу Ахметшина вошла в число победителей программы, представив свое исследование, которое позволяет сократить негативное воздействие полимерных отходов, загрязняющих море и землю.
000000
Обсудить 0
Россия
Рекомендуем
Проект Польша. Карта освобождения
Проект "Польша. Карта освобождения": сохранение военных монументов
Козел Тимур с сыном Тимуридом
Опекун козла Тимура продолжит шефство над его сыном
Самолет авиакомпании Red Wings
Red Wings сможет летать из "Жуковского" в Китай и Италию
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве
Суперкомпьютер позволит Сбербанку предложить новые услуги, заявил эксперт
Михаил Калашников с автоматом АК-47
Калашников: печать мастера. Разработки знаменитого оружейника
Дом правительства РФ
Минприроды внесло кандидатуру нового куратора мусорной реформы
Комплекс телеканала Общественное телевидение России (ОТР) в телецентре Останкино
Еще десять регионов присоединились к цифровому вещанию на ОТР
Суперкомпьютер
В России смогут создать суперкомпьютеры мощнее Christofari, заявил эксперт
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Захарова ждет объяснений от Лондона по поводу создателя "Белых касок"
Владимир Логинов
Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу
Логотип ПАО Сбербанк России в конгрессно-выставочном центре Экспофорум, где проходит Петербургский международный экономический форум 2019
Эксперт оценил возможности суперкомпьютера Сбербанка
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков прокомментировал слова Макрона о сценариях развития России
Лампы накаливания
В Подмосковье начнут производить электричество на основе свалочного газа
Суперкомпьютер СКИФ Cyberia в Томском государственном университете
Россия может быть участником мировой гонки суперкомпьютеров, уверен эксперт
Сенаторы на заседании Совета Федерации РФ
Физлиц-иноагентов могут обязать отчитываться о расходах иностранных средств
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45ЛНР напомнила Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
22:10Эксперт объяснил слова Макрона о НАТО разочарованием Парижа в партнерах
22:08В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
Лента новостейМолния