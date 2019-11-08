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РИА Новости

Национальная технологическая инициатива стала международной

18:41 08.11.2019
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© Фото : технопарк "Ленполиграфмаш"Форум-баркемп НТИ "Национальная технологическая революция 20.35" в Санкт-Петербурге
Форум-баркемп НТИ Национальная технологическая революция 20.35 в Санкт-Петербурге
© Фото : технопарк "Ленполиграфмаш"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя – РИА Новости. У российских инновационных компаний появилась перспектива освоения новых зарубежных технологических рынков, показал прошедший 7-8 ноября в Санкт-Петербурге форум-баркемп НТИ "Национальная технологическая революция 20.35".
Важным результатом баркемпа, который состоялся в санкт-петербургском технопарке "Ленполиграфмаш", стало расширение географии международного партнерства российских компаний. Этот тренд, по мнению участников форума, позволит амортизировать негативное воздействие антироссийских санкций и откроет новые возможности, которые сейчас важно не упустить.
Новыми участниками технологического сотрудничества стали представители африканского континента.
"В области высшего образования Россия представила на баркемпе технологии завтрашнего дня, будущего. Нам было крайне интересно принять участие в круглом столе по трансферу российских технологий образования, образование – это будущее Африки. Российские услуги в сфере образования выходят на глобальный рынок. Но проблема в том, что на рынках других стран уже работают свои стандарты, здесь мы обсудили трансфер этих стандартов и их потенциал конкуренции", - сказал РИА Новости председатель Союза африканской диаспоры "Ингазо Гакондо" Франсуа Ксавье Туликункико.
Форум-Баркемп НТИ Национальная технологическая революция 20.35 в Санкт-Петербурге
7 ноября, 20:30РИА Новости
Инновационный экспорт получит новые виды поддержки
По его словам, в 2020 году Союз планирует организовать форум африканцев-выпускников вузов СССР и России, где они поделятся своим опытом построения успешных карьер в Африке на основе образования, полученного в нашей стране.
В свою очередь, представитель департамента международных программ испанского инновационного агентства CDTI Энрике Гарсия-Гильен отметил на форуме актуальность развития инновационной кооперации "в любой мирной сфере". В частности, CDTI наладило в России сотрудничество с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и уже реализовало несколько успешных проектов, в частности, в области биомедицины, а также в сфере создания новых материалов.
"Думаю, мы можем сделать гораздо больше. На выставке мы увидели много интересных проектов, будем стараться "поженить" их с испанскими предприятиями", - сказал Гарсия-Гильен.
Выставка проектов, входящих в Центры компетенций Национальной технологической инициативы, прошла в фойе технопарка. Один из ее участников Роман Усатов-Ширяев, генеральный директор группы компаний "Роботикум", которая занимается математическим моделированием роботизированных систем, рассказал, что его технологией заинтересовались гости из Индии.
На выставке внимание индийских участников привлек исследовательский роботизированный комплекс "Бабочка". Робот может стабилизировать движение объекта в движении с точностью выше 100 микрон. По словам Усатова-Ширяева, индийские партнеры рассматривают эту технологию для решения задач стабилизации полета беспилотных летательных аппаратов.
Всего в баркемпе "Национальная технологическая революция 20.35" приняли участие около трех тысяч инноваторов, более 160 компаний, несколько ведущих фондов и институтов развития из различных регионов мира.
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