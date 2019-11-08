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РИА Новости

Профессор ВШЭ отказался извиняться за слова об "убогом" русском языке

18:40 08.11.2019 (обновлено: 18:44 08.11.2019)
36137
© Fotolia / Julija SapicСловарь русского языка
Словарь русского языка
© Fotolia / Julija Sapic
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасан Гусейнов прокомментировал постановление комиссии ученого совета по академической этике, осудившей его слова об "убогом" русском языке.
В появившемся на сайте ВШЭ протоколе заседания говорится, что члены комиссии сочли, что "непродуманные" и "излишне эмоциональные" слова Гусейнова нанесли ущерб репутации вуза. Как отметили коллеги преподавателя, его заявление носило "оскорбительный характер" и вызвало агрессивную реакцию со стороны общественности. Комиссия рекомендовала профессору принести публичные извинения.
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов
30 октября, 13:11РИА Новости
Ректор ВШЭ прокомментировал слова преподавателя об "убогом" русском языке
По словам Гусейнова, о постановлении он узнал из СМИ. Преподаватель добавил, что уже дал объяснения по поводу своего поста, который писал "как частное лицо".
"Перед кем мне извиняться, если люди не умеют читать, если они не понимают, в чем суть?" — заявил он изданию "Подъем".
В конце октября Гусейнов написал в фейсбуке, что в Москве не найти прессы на иностранных языках. Кроме того, он заявил, что сегодня "вся страна" говорит на "убогом клоачном" языке. Высказывание преподавателя вызвало бурную реакцию в Сети.
Позднее Гусейнов объяснил, что говорил не о русском языке в целом, а о том, как над ним "издеваются" носители.
Тест
Хорошо ли вы знаете русский язык?
7 декабря 2018, 08:00
849513285249
Обсудить 152
Гасан ГусейновВысшая школа экономикиМоскваОбщество
Популярные комментарии
И почему же он до сих пор профессор факультета гуманитарных наук ВШЭ!?
8 ноября, 18:47
Svinka Ontherun
214311021
как обычно вырвали слова из контекста и решили осудить человека. Если почитать комментарии некоторых "писателей" в сети, то профессор прав. Калечат великий и могучий как хотят.
8 ноября, 19:31
sserg3015
59110973
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