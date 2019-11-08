МИД России призвал к сдержанности всех участников корейского урегулирования

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Все стороны, вовлеченные в корейское урегулирование, должны проявлять сдержанность, нужно избегать тактики запугивания в ситуации вокруг КНДР, заявил замглавы Игорь Моргулов. Все стороны, вовлеченные в корейское урегулирование, должны проявлять сдержанность, нужно избегать тактики запугивания в ситуации вокруг КНДР, заявил замглавы МИД РФ

Как отметил дипломат, есть проблемы с реализацией уже достигнутых договоренностей США и КНДР , это может потенциально подорвать их настрой на диалог.

"Мы считаем, что как никогда сегодня важно сохранять сдержанность, не прибегать к тактике запугивания или наращивания давления, поскольку это только поставит нас вновь на грань катастрофы. Мы прекрасно понимаем, что альтернативы мирному переговорному процессу нет и быть не может", - сказал он, выступая на Московской конференции по нераспространению.

Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие вынудило Совет безопасности ООН ввести санкции против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.