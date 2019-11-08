Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T18:47Z
https://ria.ru/20191108/1560735827.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/50/1557355085_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_b1bad034d45a34df914bc4c964581561.jpg
РИА Новости

МИД России призвал к сдержанности всех участников корейского урегулирования

18:47 08.11.2019
185
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Все стороны, вовлеченные в корейское урегулирование, должны проявлять сдержанность, нужно избегать тактики запугивания в ситуации вокруг КНДР, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
Как отметил дипломат, есть проблемы с реализацией уже достигнутых договоренностей США и КНДР, это может потенциально подорвать их настрой на диалог.
Пхеньян
5 октября, 22:11РИА Новости
В Госдуме прокомментировали срыв переговоров между США и КНДР
"Мы считаем, что как никогда сегодня важно сохранять сдержанность, не прибегать к тактике запугивания или наращивания давления, поскольку это только поставит нас вновь на грань катастрофы. Мы прекрасно понимаем, что альтернативы мирному переговорному процессу нет и быть не может", - сказал он, выступая на Московской конференции по нераспространению.
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие вынудило Совет безопасности ООН ввести санкции против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.
С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Вчера, 18:29РИА Новости
Россия и Китай реализовали первый этап по корейскому урегулированию
100000
Обсудить 0
Игорь МоргуловМИД РФКНДРРоссияВ мире
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Россия и Китай реализовали первый этап по корейскому урегулированию
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп
В КНДР усомнились в наличии у США политической воли для налаживания диалога
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Режим санкций в отношении КНДР исчерпан, считает Моргулов
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Первый комитет ГА ООН отклонил предложение России о переносе работы из США
Флаги КНДР и США
КНДР предупредила США, что окно возможностей для переговоров закрывается
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
Педерсен рассказал о работе конституционного комитета САР
Демонстранты жгут покрышки во время акция протеста в Багдаде, Ирак
В Ираке в результате протестов погибли свыше 270 человек, заявили в ООН
Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва покинул свое укрытие в здании профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу. 7 апреля 2018
Адвокаты экс-президента Бразилии ходатайствовали о его освобождении
Здание Министерства Юстиции России
Список физлиц-иноагентов будет формировать Минюст
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В Госдепе напомнили Сербии о санкциях за сотрудничество с Россией
Президент США Дональд Трамп
Трамп предложит повысить возрастной лимит для покупки электронных сигарет
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
Париж призвал Россию и США продлить договор СНВ-3
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Суд в Гааге отклонил возражения России в споре с Украиной
Банкоматы Сбербанка
Сбербанк устранил сбой в приложении и банкоматах
Страховой полис ОСАГО нового образца в одной из страховых компании Омска
Минфин считает важным поскорее принять законопроект о либерализации ОСАГО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45ЛНР напомнила Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
22:10Эксперт объяснил слова Макрона о НАТО разочарованием Парижа в партнерах
22:08В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
Лента новостейМолния