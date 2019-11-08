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РИА Новости

Минфин считает важным поскорее принять законопроект о либерализации ОСАГО

18:31 08.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО нового образца в одной из страховых компании Омска
Страховой полис ОСАГО нового образца в одной из страховых компании Омска
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Минфин РФ допускает, что повышение лимитов выплат за вред жизни и здоровью, а также отмена коэффициента территории, могут быть исключены из текста текущего законопроекта о либерализации ОСАГО, так как важно как можно быстрее его принять, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
В середине октября Госдума отложила рассмотрение законопроекта, направленного на либерализацию ОСАГО, из-за опасений роста тарифов. В частности, обеспокоенность законодателей вызвала инициатива об отмене территориального коэффициента и о повышении с 500 тысяч до 2 миллионов рублей предельного размера возмещения за причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего. Минфин отмечал, что считает предложения сбалансированными.
"Для нас ключевой вещью является индивидуализация тарифов. Если парламентарии скажут: "Друзья, давайте котлеты - отдельно, мухи – отдельно". Мы спорить по этому поводу не будем. ... Важнее, в конечном итоге, закон принять, как можно быстрее", - сказал Моисеев после дискуссии в Совете Федерации, отвечая на вопрос о повышении лимитов выплат. По его словам, если законодатели решат исключить такую норму и рассмотреть проект отдельно, то Минфин с этим подходом согласится.
Такова же позиция министерства по вопросу коэффициента территории, а также и коэффициента мощности, поскольку они прямо не влияют на индивидуализацию, отметил замглавы Минфина. Он уверен, что коэффициент территории устарел, а коэффициент мощности не дает прямой связи с аварийностью. Однако, как заключил Моисеев, сейчас самое главное - закрепить "право страховых компаний самостоятельно устанавливать тарифы", чтобы к каждому водителю был более индивидуальный подход.
Как отметил, в свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, подводя итоги дискуссии, повышение лимитов выплат до 2 миллионов рублей "мы будем рассматривать в рамках отдельной темы, обсуждать в рамках отдельного законопроекта".
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ОСАГОАлексей МоисеевМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
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