Минфин считает важным поскорее принять законопроект о либерализации ОСАГО

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Минфин РФ допускает, что повышение лимитов выплат за вред жизни и здоровью, а также отмена коэффициента территории, могут быть исключены из текста текущего законопроекта о либерализации ОСАГО , так как важно как можно быстрее его принять, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев

В середине октября Госдума отложила рассмотрение законопроекта, направленного на либерализацию ОСАГО, из-за опасений роста тарифов. В частности, обеспокоенность законодателей вызвала инициатива об отмене территориального коэффициента и о повышении с 500 тысяч до 2 миллионов рублей предельного размера возмещения за причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего. Минфин отмечал, что считает предложения сбалансированными.

"Для нас ключевой вещью является индивидуализация тарифов. Если парламентарии скажут: "Друзья, давайте котлеты - отдельно, мухи – отдельно". Мы спорить по этому поводу не будем. ... Важнее, в конечном итоге, закон принять, как можно быстрее", - сказал Моисеев после дискуссии в Совете Федерации, отвечая на вопрос о повышении лимитов выплат. По его словам, если законодатели решат исключить такую норму и рассмотреть проект отдельно, то Минфин с этим подходом согласится.

Такова же позиция министерства по вопросу коэффициента территории, а также и коэффициента мощности, поскольку они прямо не влияют на индивидуализацию, отметил замглавы Минфина. Он уверен, что коэффициент территории устарел, а коэффициент мощности не дает прямой связи с аварийностью. Однако, как заключил Моисеев, сейчас самое главное - закрепить "право страховых компаний самостоятельно устанавливать тарифы", чтобы к каждому водителю был более индивидуальный подход.