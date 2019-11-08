Россия и Китай реализовали первый этап по корейскому урегулированию

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия и Китай реализовали первый этап дорожной карты по урегулированию на Корейском полуострове, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Новость - Устойчивая реализация разработанной Россией и Китаем дорожной карты корейского урегулирования. Я напомню, что первый ее этап предполагает снижение военной активности вокруг полуострова. Второй этап - нормализация американо-северокорейских и межкорейских отношений и третий этап - переход к многостороннему обсуждению всего комплекса имеющихся проблем. Мы выполнили первый этап и находимся в начале второго этапа", - сказал Моргулов, выступая на Московской конференции по нераспространению.