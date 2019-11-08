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РИА Новости

Россия и Китай реализовали первый этап по корейскому урегулированию

18:29 08.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов . Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россия и Китай реализовали первый этап дорожной карты по урегулированию на Корейском полуострове, заявил замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.
"Новость - Устойчивая реализация разработанной Россией и Китаем дорожной карты корейского урегулирования. Я напомню, что первый ее этап предполагает снижение военной активности вокруг полуострова. Второй этап - нормализация американо-северокорейских и межкорейских отношений и третий этап - переход к многостороннему обсуждению всего комплекса имеющихся проблем. Мы выполнили первый этап и находимся в начале второго этапа", - сказал Моргулов, выступая на Московской конференции по нераспространению.
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Игорь МоргуловМИД РФКитайРоссияВ мире
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