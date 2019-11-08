Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

ВАШИНГТОН, 8 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
На вопрос, получил ли он приглашение на парад, Трамп ответил утвердительно.
"Президент Путин пригласил меня — это большое дело. Я благодарен за приглашение, это в самой середине нашего политического сезона, так что посмотрю, смогу ли я это сделать, но буду рад, если смогу приехать", — сказал Трамп.
Он добавил, что все еще думает об этом.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что лидеры 17 государств приняли приглашение на парад, приуроченный к 75-летней годовщине разгрома фашистской армии. Он не уточнил, о каких странах речь. Вместе с тем Ушаков подчеркнул, что в торжественных мероприятиях будут участвовать делегации из Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии, Сербии и нескольких стран СНГ.
Приглашения, помимо Дональда Трампа, направили и другим мировым лидерам. Среди них британский премьер Борис Джонсон, глава КНДР Ким Чен Ын, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин.
Президент России Владимир Путин пригласил своего американского коллегу на юбилей Победы во время встречи на полях саммита G20 в Осаке. Трамп тогда заявил, что "серьезно рассмотрит" возможность приехать в Москву.