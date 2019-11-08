Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп во время заявления о ликвидации лидера ИГ* аль-Багдади

На вопрос, получил ли он приглашение на парад, Трамп ответил утвердительно.

"Президент Путин пригласил меня — это большое дело. Я благодарен за приглашение, это в самой середине нашего политического сезона, так что посмотрю, смогу ли я это сделать, но буду рад, если смогу приехать", — сказал Трамп.

Он добавил, что все еще думает об этом.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что лидеры 17 государств приняли приглашение на парад, приуроченный к 75-летней годовщине разгрома фашистской армии. Он не уточнил, о каких странах речь. Вместе с тем Ушаков подчеркнул, что в торжественных мероприятиях будут участвовать делегации из Индии, Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии, Сербии и нескольких стран СНГ.

Приглашения, помимо Дональда Трампа, направили и другим мировым лидерам. Среди них британский премьер Борис Джонсон, глава КНДР Ким Чен Ын, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, председатель КНР Си Цзиньпин.