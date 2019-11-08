Крейсер "Князь Владимир" выполнил испытательную стрельбу в Белом море

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А", проходящий испытания в Белом море, успешно провел испытательную торпедную стрельбу по подводной цели, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Стрельба была выполнена торпедой без боевой части по подводной мишени", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
Ранее экипаж подлодки выполнил первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракетой морского базирования "Булава" из акватории Белого моря по полигону "Кура" на Камчатке, а затем совершил испытательную торпедную стрельбу по надводной цели.
В настоящее время построены и вошли в состав флота уже три "Борея": "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Четвертая подлодка, "Князь Владимир", проходит ходовые испытания. До конца года подлодка должна войти в боевой состав флота.
Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявлял ранее, что до 2024 года ведомство ожидает получить десять подлодок проектов "Борей-А" и "Ясень-М".
"Князь Владимир" построен по усовершенствованному проекту, от первых трёх "Бореев" он отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.
30 октября, 09:35Сказано в эфиреЭксперт о пуске ракеты "Булава": у России появился мощный "ядерный кулак"С атомной подлодки "Князь Владимир" впервые запущена ракета "Булава". Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец, это может поставить возможности российского флота на новую ступень.