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РИА Новости

Крейсер "Князь Владимир" выполнил испытательную стрельбу в Белом море

18:27 08.11.2019 (обновлено: 18:33 08.11.2019)
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© РИА Новости / Олег Кулешов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
© РИА Новости / Олег Кулешов
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Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А . Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Новейший ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А", проходящий испытания в Белом море, успешно провел испытательную торпедную стрельбу по подводной цели, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Стрельба была выполнена торпедой без боевой части по подводной мишени", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
Ранее экипаж подлодки выполнил первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракетой морского базирования "Булава" из акватории Белого моря по полигону "Кура" на Камчатке, а затем совершил испытательную торпедную стрельбу по надводной цели.
Видео пуска баллистической ракеты Булава
30 октября, 07:00РИА Новости
Опубликовано видео пуска ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
В настоящее время построены и вошли в состав флота уже три "Борея": "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Четвертая подлодка, "Князь Владимир", проходит ходовые испытания. До конца года подлодка должна войти в боевой состав флота.
Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявлял ранее, что до 2024 года ведомство ожидает получить десять подлодок проектов "Борей-А" и "Ясень-М".
"Князь Владимир" построен по усовершенствованному проекту, от первых трёх "Бореев" он отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.
Пуск баллистической ракеты Булава в Баренцевом море
30 октября, 09:35Сказано в эфире
Эксперт о пуске ракеты "Булава": у России появился мощный "ядерный кулак"С атомной подлодки "Князь Владимир" впервые запущена ракета "Булава". Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец, это может поставить возможности российского флота на новую ступень.
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БулаваБелое мореМинистерство обороны РФРоссияБезопасность
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