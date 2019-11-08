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РИА Новости

У Шестуна нашли новое имущество

18:21 08.11.2019 (обновлено: 18:28 08.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура сообщила, что нашла у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна и его близких имущество, о котором раньше не было известно, сообщил журналистам официальный представитель ГП РФ Александр Куренной.
"В ходе проведенной Генпрокуратурой РФ дополнительной проверки собраны новые сведения о наличии у Шестуна, его близких лиц и подконтрольных организаций иного имущества, в том числе реализованного, о котором не было известно при предъявлении и рассмотрении судом ранее удовлетворенного иска", - сказал он.
Установлено, что с 2003 года по 2018 год Шестун и иные лица под его руководством, помимо уже обращенного в доход государства имущества, приобрели не менее 858 объектов недвижимости.
"Их общая кадастровая стоимость составляет более одного миллиарда рублей. В том числе 780 являются земельными участками в Серпуховском районе Московской области совокупной площадью свыше трех миллионов квадратных метров", - добавил Куренной.
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Отмечается, что часть имущества к настоящему времени отчуждена, а полученные от продажи деньги обращены Шестуном в свою пользу и пользу близких. Подчеркивается, что для придания видимости соответствия расходов полученным доходам при приобретении имущества в договорах умышленно занижалась его стоимость.
"При этом информация о фактическом владении и пользовании данным имуществом Шестуном скрывалась, в ежегодных справках соответствующие сведения не отображались. В ближайшее время исковое заявление будет направлено в Серпуховский городской суд Московской области", - заключил официальный представитель ГП РФ.
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Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз ниже рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.
Бывший чиновник, который находится в СИЗО более года, вину не признает и считает, что его уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Перед задержанием бывший глава района записывал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором жаловался на давление и угрозы, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков впоследствии заявлял, что ему "нечего сказать по этой теме".
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Александр ШестунГенеральная прокуратура РФМосковская областьСерпуховский районПроисшествия
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