У Шестуна нашли новое имущество

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура сообщила, что нашла у экс-главы Серпуховского района Подмосковья Шестуна и его близких имущество, о котором раньше не было известно, сообщил журналистам официальный представитель ГП РФ Александр Куренной.

"В ходе проведенной Генпрокуратурой РФ дополнительной проверки собраны новые сведения о наличии у Шестуна, его близких лиц и подконтрольных организаций иного имущества, в том числе реализованного, о котором не было известно при предъявлении и рассмотрении судом ранее удовлетворенного иска", - сказал он.

Установлено, что с 2003 года по 2018 год Шестун и иные лица под его руководством, помимо уже обращенного в доход государства имущества, приобрели не менее 858 объектов недвижимости.

"Их общая кадастровая стоимость составляет более одного миллиарда рублей. В том числе 780 являются земельными участками в Серпуховском районе Московской области совокупной площадью свыше трех миллионов квадратных метров", - добавил Куренной.

Отмечается, что часть имущества к настоящему времени отчуждена, а полученные от продажи деньги обращены Шестуном в свою пользу и пользу близких. Подчеркивается, что для придания видимости соответствия расходов полученным доходам при приобретении имущества в договорах умышленно занижалась его стоимость.

"При этом информация о фактическом владении и пользовании данным имуществом Шестуном скрывалась, в ежегодных справках соответствующие сведения не отображались. В ближайшее время исковое заявление будет направлено в Серпуховский городской суд Московской области", - заключил официальный представитель ГП РФ.

Шестун возглавлял Серпуховский район с 2003 по 2018 годы и все это время, считает СК РФ, незаконно занимался бизнесом через подставных лиц. Вместе с сообщниками чиновник, по мнению следствия, проворачивал крупные аферы с муниципальной землей, в результате которых она продавалась в десятки раз ниже рынка. Как заявляет СК РФ, махинации сделали Шестуна миллиардером.