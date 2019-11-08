Медведев согласовал "Аэрофлоту" продление "плоских тарифов" на 2020 год

Речь о продаже "Аэрофлотом" авиабилетов по так называемой программе "плоских тарифов" - с фиксированной ценой билета, которая не зависит от даты покупки и сезона. Билет по "плоскому тарифу" в эконом-класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время "плоские тарифы" действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении.

"Медведев согласился с предложением "Аэрофлота" продлить программу "плоских тарифов" на 2020 год и также поддержал предложение компании индексировать их на уровень инфляции 2018 года в 4,3%", - сказал Осипов.