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РИА Новости

Медведев согласовал "Аэрофлоту" продление "плоских тарифов" на 2020 год

18:13 08.11.2019 (обновлено: 18:16 08.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий КоробейниковНадпись "Аэрофлот" на территории одного из зданий, принадлежащих ОАО «Аэрофлот». Архив
Надпись Аэрофлот на территории одного из зданий, принадлежащих ОАО «Аэрофлот». Архив
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал "Аэрофлоту" продление "плоских тарифов" на 2020 год и поддержал их индексацию на 4,3%, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов.
Речь о продаже "Аэрофлотом" авиабилетов по так называемой программе "плоских тарифов" - с фиксированной ценой билета, которая не зависит от даты покупки и сезона. Билет по "плоскому тарифу" в эконом-класс может приобрести любой пассажир без каких-либо ограничений. В настоящее время "плоские тарифы" действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении.
"Медведев согласился с предложением "Аэрофлота" продлить программу "плоских тарифов" на 2020 год и также поддержал предложение компании индексировать их на уровень инфляции 2018 года в 4,3%", - сказал Осипов.
Ранее замглавы Минтранса Александр Юрчик отмечал, что эти тарифы не индексировались с 2017 года, поэтому рассматривается вариант их индексации на уровень инфляции за два года - 2017 и 2018-й. В те годы она составила 2,5% и 4,3% соответственно.
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Олег ОсиповДмитрий МедведевАэрофлотЭкономика
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