СК возбудил дело против криминального авторитета Вити Пана

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело против криминального авторитета из Следственный комитет возбудил уголовное дело против криминального авторитета из Курской области Виктора Панюшина, сообщается на сайте ведомства.

Дело расследуется по статье "Занятие высшего положения в преступной иерархии".

"По версии следствия, в сентябре 2000 года Панюшин возведен в статус так называемого вора в законе — криминального лидера с обширным влиянием в уголовно-преступной среде на территории Курской, Орловской и Белгородской областей", — говорится в сообщении.

Как отмечает СК, Панюшин (известный в преступной среде под кличкой Витя Пан) организовал и возглавил преступное сообщество, которое создавало подпольные казино в Белгородской области. По этому делу также ведется расследование, трое местных жителей уже арестованы, а Витя Пан скрылся и объявлен в федеральный розыск.

В начале апреля президент Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ. Теперь обвиняемым в "занятии высшего положения в преступной иерархии" грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до пяти миллионов рублей.