Суд в Гааге отклонил возражения России в споре с Украиной

ГААГА, 8 ноя — РИА Новости. Международный суд ООН рассмотрел и отклонил возражения России по поводу иска Украины , заявившей о нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации.

На заседании председательствующий судья Ахмед Юсуф заявил, что разбирательство по этой части подпадает под юрисдикцию института.

Дело "Украина против Российской Федерации"

В 2017 году Киев обвинил Москву, в частности, в незаконных поставках оружия, а также дискриминации крымских татар. Международный суд ООН отказался удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России о нарушении Конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.

Россия неоднократно опровергала подобные обвинения и указывала на то, что не участвует в конфликте в Донбассе, а права меньшинств на территории страны не ущемляются. Представитель Москвы в суде, глава правового департамента МИД Роман Колодкин заявил, что выдвинутые Украиной требования находятся за пределами юрисдикции этого международного института.

Кроме того, российский МИД заявлял, что Украина не выполнила в полной мере обязательные процессуальные условия: "не пыталась добросовестно решить возникшие с Россией разногласия посредством переговоров или арбитража" и проигнорировала необходимость предварительного обращения в комитет по ликвидации расовой дискриминации.