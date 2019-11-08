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РИА Новости

Суд в Гааге отклонил возражения России в споре с Украиной

18:07 08.11.2019 (обновлено: 22:26 08.11.2019)
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© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Mike Corder
ГААГА, 8 ноя — РИА Новости. Международный суд ООН рассмотрел и отклонил возражения России по поводу иска Украины, заявившей о нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации расовой дискриминации.
На заседании председательствующий судья Ахмед Юсуф заявил, что разбирательство по этой части подпадает под юрисдикцию института.
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Дело "Украина против Российской Федерации"

В 2017 году Киев обвинил Москву, в частности, в незаконных поставках оружия, а также дискриминации крымских татар. Международный суд ООН отказался удовлетворить требование Украины установить временные меры по иску к России о нарушении Конвенции о финансировании терроризма, но согласился ввести временные меры по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.
Россия неоднократно опровергала подобные обвинения и указывала на то, что не участвует в конфликте в Донбассе, а права меньшинств на территории страны не ущемляются. Представитель Москвы в суде, глава правового департамента МИД Роман Колодкин заявил, что выдвинутые Украиной требования находятся за пределами юрисдикции этого международного института.
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Кроме того, российский МИД заявлял, что Украина не выполнила в полной мере обязательные процессуальные условия: "не пыталась добросовестно решить возникшие с Россией разногласия посредством переговоров или арбитража" и проигнорировала необходимость предварительного обращения в комитет по ликвидации расовой дискриминации.
Москва также считает, что позиция Киева, попытавшегося обойти предварительные условия для подачи иска в суд ООН, может нанести ущерб Международной конвенции о ликвидации расовой дискриминации. Представители российской делегации обращались к суду с просьбой вынести решение о том, что у него нет оснований рассматривать заявления Украины, так как Киев не предоставил "никакого заслуживающего доверия ответа на ключевые возражения".
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Международный суд ООНООНРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Не все у нас так радужно, как рассказывают по зомбоящику. Вона как оборачивается.
8 ноября, 18:55
Я В ТАНКЕ
14391150126
Юристы есть? И че теперь? Я как простой гражданин думаю что нам нужно забить на Гаагу, ООН, и т. д. и т. п. Юристы есть? Что вы думаете?
8 ноября, 18:13
Я РОССИЯНИН
243652122
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