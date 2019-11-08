В Приморье рассказали о состоянии тигра Амура после смерти козла Тимура

ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Состояние тигра Амура из-за смерти друга - Состояние тигра Амура из-за смерти друга - козла Тимура - не изменилось, сообщил РИА Новости директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев

Сообщение о том, что Тимур умер 5 ноября, было опубликовано на сайте сафари-парка в пятницу. Сообщалось, что знаменитый на весь мир козел, который прославился своей дружбой с тигром, умер от остановки сердца.

Хотя стычка тигра Амура и козла Тимура повлияла на его здоровье, но "после этого он прожил четыре года", отметил Мезенцев. После конфликта Тимур переехал. С тех пор их вольеры находились рядом так, что друзья могли издалека видеть друг друга.

"Состояние тигра Амура сегодня не измелилось, (оно) нормальное. Не думаю, что он что-то особенно почувствовал", - рассказал директор сафари-парка.

По словам директора парка, козла кремировали в пятницу. Прах в настоящий момент находится на территории парка, а похороны состоятся, когда будет готова бронзовая скульптура. Ее установят здесь же, на территории.