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РИА Новости

В Приморье рассказали о состоянии тигра Амура после смерти козла Тимура

18:00 08.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТигр Амур в Приморском сафари-парке
Тигр Амур в Приморском сафари-парке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Тигр Амур в Приморском сафари-парке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Состояние тигра Амура из-за смерти друга - козла Тимура - не изменилось, сообщил РИА Новости директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев.
Сообщение о том, что Тимур умер 5 ноября, было опубликовано на сайте сафари-парка в пятницу. Сообщалось, что знаменитый на весь мир козел, который прославился своей дружбой с тигром, умер от остановки сердца.
Козел Тимур в отдельном вольере в Приморском сафари-парке
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Хотя стычка тигра Амура и козла Тимура повлияла на его здоровье, но "после этого он прожил четыре года", отметил Мезенцев. После конфликта Тимур переехал. С тех пор их вольеры находились рядом так, что друзья могли издалека видеть друг друга.
"Состояние тигра Амура сегодня не измелилось, (оно) нормальное. Не думаю, что он что-то особенно почувствовал", - рассказал директор сафари-парка.
По словам директора парка, козла кремировали в пятницу. Прах в настоящий момент находится на территории парка, а похороны состоятся, когда будет готова бронзовая скульптура. Ее установят здесь же, на территории.
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О дружбе козла Тимура и тигра Амура в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Козел даже занял спальное место тигра, заставив его спать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube.
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ПриморьеДмитрий Мезенцев (директор сафари-парка)РоссияОбщество
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