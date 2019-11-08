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РИА Новости

Париж призвал Россию и США продлить договор СНВ-3

17:56 08.11.2019
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© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Париж призывает Россию и США продлить действие договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и договориться о соглашении, которое придет ему на смену, говорится в сообщении МИД Франции.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай, по его мнению, хотят достичь договоренностей с США в сфере контроля над вооружениями. Он отметил, что США обдумывают "что-то вроде крупного соглашения по контролю над вооружениями с Китаем, Россией и, возможно, больше ни с кем".
"США и Россия, которые владеют почти 95% мировых ядерных запасов, несут основную ответственность за сохранение существующих инструментов контроля над обычным и ядерным вооружением", - говорится в сообщении.
Министерство отмечает, что Франция остается приверженной инструментам контроля над вооружением, которые помогают обеспечить стратегическую стабильность.
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Вчера, 17:00Сказано в эфире
"Остатки безопасности". Военный эксперт о позиции США по СНВ-3В Москве призвали США к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik представил свой прогноз действий Соединенных Штатов.
"В этой связи Франция призывает Россию и США продлить после 2021 года договор СНВ-3 ... и обсудить договор, который придет ему на смену", - сообщил МИД Франции.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Вчера, 09:46РИА Новости
Российский МИД призвал продлить ДСНВ
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