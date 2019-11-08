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РИА Новости
РИА Наука

Ученые создали искусственные рога, чтобы защитить носорогов от истребления

17:46 08.11.2019
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© Depositphotos / fouroaksНосороги
Носороги
© Depositphotos / fouroaks
Носороги. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Группа ученых разработала искусственные имитации рогов носорогов для борьбы с нелегальной торговлей и истреблением животных браконьерами, сообщается в докладе, опубликованном в журнале Nature.
Над исследованием работала международная группа ученых из Оксфордского и Фуданьского (Китай) университетов.
"Мы предлагаем экономическую замену рогу носорога, произведенную из волос хвоста его ближайшего родственника, домашней лошади", - говорится в докладе.
Для того, чтобы "склеить" волосы, ученые использовали органический наполнитель на основе протеина шелка.
Как сообщается в исследовании, рог носорога не является в традиционном смысле рогом, подобно рогам коровы или роговому образованию на конечностях животных, коими являются копыта. Однако они имеют некоторые схожие особенности. На самом деле рога носорога представляют собой пучок плотно прилегающих друг к другу и склеенных волос.
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В документе отмечается, что если придать получившейся структуре форму и отполировать ее, то полученные рога будут схожими с оригиналом по многим параметрам. Оптическая и растровая электронная микроскопия показали внешнее сходство имитации с настоящими рогами носорогов, а также сходство их внутренней структуры. Термоанализ также установил, что копия и настоящие рога имеют одинаковую термическую стабильность. Также были проведены механические тестирования, которые подтвердили, что искусственные рога имеют те же механические свойства, что и оригинал.
Ученые надеются, что их изобретение поможет уберечь популяцию носорогов от браконьеров. Они предполагают, что заменители рогов попадут на черный рынок, из-за низкой цены и тяжести наказания за браконьерство и продажу подобных товаров торговцы предпочтут закупать имитации, а не обращаться к нелегальным охотникам.
Обладание предметами из слоновой кости, рога носорога или шкуры панголина - исчезающего вида "бронированного" муравьеда, некогда широко распространенного в Юго-Восточной Азии и Южной Африке - является символом престижа в высшем обществе целого ряда азиатских стран, включая Китай, Корею и Вьетнам.
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РИА НаукаКитайОксфорд
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