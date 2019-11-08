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РИА Новости

Экс-президент Грузии Саакашвили приехал в Кишинев

17:38 08.11.2019 (обновлено: 17:49 08.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМихаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Михаил Саакашвили. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу приехал в Кишинев, об этом сообщил советник главы Молдавии по международным вопросам Эрнест Варданян.
Премьер Молдавии Майя Санду в июле этого года говорила о том, что хотела бы получить помощь Саакашвили в процессе проведения реформ системы юстиции в стране. Она надеялась пригласить специалистов из его команды, поскольку сам Саакашвили на тот момент был занят участием в предвыборной кампании на Украине. Премьер Молдавии рассчитывала, что международные партнеры смогут дать "квалифицированные советы по реформированию молдавской системы юстиции и прокуратуры.
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019
28 октября, 15:26Радио Sputnik
Хакеры опубликовали фото Саакашвили на официальном сайте президента Грузии
"В Молдову прибыл Михаил Саакашвили. Совпадение? Не думаю!", - написал Варданян на своей странице в Facebook. К посту он прикрепил фото Саакашвили, сделанное в аэропорту Кишинева.
Визит экс-президента Грузии в Кишинев совпал с внутриполитическим кризисом. Парламентская фракция социалистов в пятницу инициировала вотум недоверия правительству Майи Санду.
Саакашвили ранее выразил поддержку правительству Санду и заявил, что готов помогать и делиться опытом.
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Майя СандуМихаил СаакашвилиМолдавияГрузияВ мире
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