Экс-президент Грузии Саакашвили приехал в Кишинев

КИШИНЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в пятницу приехал в Кишинев, об этом сообщил советник главы Молдавии по международным вопросам Эрнест Варданян.
Премьер Молдавии Майя Санду в июле этого года говорила о том, что хотела бы получить помощь Саакашвили в процессе проведения реформ системы юстиции в стране. Она надеялась пригласить специалистов из его команды, поскольку сам Саакашвили на тот момент был занят участием в предвыборной кампании на Украине. Премьер Молдавии рассчитывала, что международные партнеры смогут дать "квалифицированные советы по реформированию молдавской системы юстиции и прокуратуры.
"В Молдову прибыл Михаил Саакашвили. Совпадение? Не думаю!", - написал Варданян на своей странице в Facebook. К посту он прикрепил фото Саакашвили, сделанное в аэропорту Кишинева.
Визит экс-президента Грузии в Кишинев совпал с внутриполитическим кризисом. Парламентская фракция социалистов в пятницу инициировала вотум недоверия правительству Майи Санду.
Саакашвили ранее выразил поддержку правительству Санду и заявил, что готов помогать и делиться опытом.