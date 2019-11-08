СБУ обыскивает офис адвокатского объединения по делу о хищении госсредств

КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит обыск в офисе одного из адвокатских объединений по делу о хищении государственных средств должностными лицами Киевской городской государственной администрации (КГГА), сообщила в пятницу пресс-секретарь СБ Украины Елена Гитлянская.

"Проходят обыски в одном из адвокатских объединений в деле о хищении государственных средств должностными лицами Киевской городской государственной администрации", - цитирует Гитлянскую агентство УНИАН

Также агентство сообщает, что следственная группа СБ Украины в составе около 10 человек в бронежилетах зашла с обыском в офис, расположенный на 30-м этаже бизнес-центра "Парус" в Киеве, на входе в который на табличке указано "Турчинов и партнеры. Адвокатское объединение". Его связывают с депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадимом Столаром.

Как сообщила пресс-служба СБ Украины, обыски связаны со строительством большой окружной дороги вокруг Киева.

"СБУ совместно с прокуратурой продолжают документировать противоправные действия чиновников Киевской городской госадминистрации при реализации проекта "Строительство Большой окружной дороги". По данным следствия, чиновники КГГА совместно с должностными лицами коммунальных и частных предприятий намеревались присвоить значительную сумму средств из почти 1 миллиарда гривен (40,7 миллиона долларов - ред.), выделенных из бюджета на строительство", - сообщил пресс-центр ведомства.