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РИА Новости

СБУ обыскивает офис адвокатского объединения по делу о хищении госсредств

17:23 08.11.2019
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© Фото : Служба безопасности УкраиныСотрудник СБУ
Сотрудник СБУ
© Фото : Служба безопасности Украины
Сотрудник СБУ. Архивное фото
КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Служба безопасности Украины проводит обыск в офисе одного из адвокатских объединений по делу о хищении государственных средств должностными лицами Киевской городской государственной администрации (КГГА), сообщила в пятницу пресс-секретарь СБ Украины Елена Гитлянская.
"Проходят обыски в одном из адвокатских объединений в деле о хищении государственных средств должностными лицами Киевской городской государственной администрации", - цитирует Гитлянскую агентство УНИАН.
Также агентство сообщает, что следственная группа СБ Украины в составе около 10 человек в бронежилетах зашла с обыском в офис, расположенный на 30-м этаже бизнес-центра "Парус" в Киеве, на входе в который на табличке указано "Турчинов и партнеры. Адвокатское объединение". Его связывают с депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадимом Столаром.
Как сообщила пресс-служба СБ Украины, обыски связаны со строительством большой окружной дороги вокруг Киева.
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"СБУ совместно с прокуратурой продолжают документировать противоправные действия чиновников Киевской городской госадминистрации при реализации проекта "Строительство Большой окружной дороги". По данным следствия, чиновники КГГА совместно с должностными лицами коммунальных и частных предприятий намеревались присвоить значительную сумму средств из почти 1 миллиарда гривен (40,7 миллиона долларов - ред.), выделенных из бюджета на строительство", - сообщил пресс-центр ведомства.
Продолжается досудебное расследование в уголовном деле, начатом по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
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