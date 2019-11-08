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РИА Новости

Во Франции рассказали об экспертизе останков соратника Наполеона

17:21 08.11.2019
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© Фото : ИА РАНПредположительная могила бригадного генерала
Предположительная могила бригадного генерала
© Фото : ИА РАН
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Проведение генетической экспертизы обнаруженных в Смоленске останков одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена потребовало эксгумации праха его матери, рассказала почетный постоянный секретарь Академии наук Франции Катрин Брешиньяк.
На встрече с руководством Российской академии наук Брешиньяк в пятницу отметила, что подтверждение личности Гюдена потребовало тщательной работы. "Во Франции эксгумировали останки его матери и его брата, чтобы точно быть уверенными, что это он. И сейчас мы можем с точностью говорить, что это так", - сказала Брешиньяк.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
7 ноября, 15:23РИА Новости
Россия готова передать Франции останки соратника Наполеона, заявил Песков
Останки были обнаружены этим летом в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске. Россия готова будет передать Франции останки Гюдена, если французская сторона этого захочет, сообщил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768-1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года - пушечное ядро оторвало ему обе ноги. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было невозможно, и он скончался.
Археологическая экспедиция в Смоленске была организована в рамках проекта, который осуществляется под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Организаторами экспедиции стали Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и Российское военно-историческое общество.
Французские войска в Смоленске 28 октября 1812 года
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Ученый рассказал об обстоятельствах гибели друга Наполеона под Смоленском
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Отечественная война (1812)ФранцияСмоленскРоссияВ мире
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