Во Франции рассказали об экспертизе останков соратника Наполеона

На встрече с руководством Российской академии наук Брешиньяк в пятницу отметила, что подтверждение личности Гюдена потребовало тщательной работы. "Во Франции эксгумировали останки его матери и его брата, чтобы точно быть уверенными, что это он. И сейчас мы можем с точностью говорить, что это так", - сказала Брешиньяк.