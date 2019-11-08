Во Франции рассказали об экспертизе останков соратника Наполеона

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Проведение генетической экспертизы обнаруженных в Смоленске останков одного из ближайших соратников Наполеона генерала Гюдена потребовало эксгумации праха его матери, рассказала почетный постоянный секретарь Академии наук Франции Катрин Брешиньяк.
На встрече с руководством Российской академии наук Брешиньяк в пятницу отметила, что подтверждение личности Гюдена потребовало тщательной работы. "Во Франции эксгумировали останки его матери и его брата, чтобы точно быть уверенными, что это он. И сейчас мы можем с точностью говорить, что это так", - сказала Брешиньяк.
Останки были обнаружены этим летом в ходе раскопок на Королевском бастионе в Лопатинском саду в Смоленске. Россия готова будет передать Франции останки Гюдена, если французская сторона этого захочет, сообщил накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сезар Шарль-Этьен Гюден (1768-1812) во время кампании 1812 года стоял во главе 3-й дивизии 1-го корпуса французской армии. Он принимал активное участие в Смоленском сражении. Был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы 19 августа 1812 года - пушечное ядро оторвало ему обе ноги. По свидетельствам очевидцев, Гюден был почти сразу перевезен в Смоленск, где Наполеон лично ухаживал за ним. Но помочь Гюдену было невозможно, и он скончался.
Археологическая экспедиция в Смоленске была организована в рамках проекта, который осуществляется под патронажем франко-российского форума "Трианонский диалог", основанного по инициативе президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Организаторами экспедиции стали Фонд развития русско-французских исторических инициатив, Российская академия наук и Российское военно-историческое общество.