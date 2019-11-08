Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T17:15Z
https://ria.ru/20191108/1560732171.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156039/39/1560393958_0:132:1626:1047_1036x0_80_0_0_3eabd2384a330f62272e465b708c2991.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Конституционный комитет Сирии определил список идей для обсуждения

17:15 08.11.2019
358
© REUTERS / Denis BalibouseЗаседание конституционного комитета Сирии под эгидой ООН в Женеве
Заседание конституционного комитета Сирии под эгидой ООН в Женеве
© REUTERS / Denis Balibouse
ЖЕНЕВА, 8 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Делегации правительства, оппозиции и гражданского общества Сирии из малой группы конституционного комитета согласовали список для дискуссий по конституции страны, будут искать объединяющие стороны позиции, заявил на брифинге в пятницу сопредседатель от оппозиции Хади аль-Бахра.

"Встречи были хорошими. (Спецпосланник ООН по Сирии Гейр) Педерсен участвовал, не вмешиваясь, дискуссии велись под руководством двух сопредседателей. Были моменты серьезных дискуссий, были разногласия, но было много общих точек, особенно тех, которые касаются нашей родины", - сказал он.

По его словам, комитет рассмотрит все конституции Сирии, вплоть до документа 2012 года, чтобы создать конституцию, которая бы защищала сирийцев и была написана самими сирийцами.
"Здесь нет места вмешательству извне. На данный момент я хочу заверить вас, что все спонсоры, которые прилагали усилия для успеха этой встречи, не оказывали никакого давления на стороны. Они только подтвердили, что комитет будет независимым, и будет возглавляться самими сирийцами. Мы выделили идеи, которые касаются конституции, мы создали список, совместно тремя группами. И на сегодняшней встрече мы завершили наши дискуссии по этим идеям. Группы вернутся домой, чтобы изучить этот список и найти общие позиции, чтобы сделать предстоящие встречи более позитивными", - добавил аль-Бахра.
Третий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Вчера, 14:15Война в Сирии
Россия и Турция завершили третье совместное патрулирование на севере Сирии
Основная работа конституционного комитета Сирии началась 4 ноября в составе малой группы из 45 человек, до этого делегации обсуждали организационные вопросы.
Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Полный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые подготовит малый состав комитета из 45 человек. Члены малого состава были назначены из числа соответствующих частей большого состава, по 15 от каждой группы. Большой состав может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого состава для обсуждения и принятия предложений.
Основной целью комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы в стране, положив начало процессу политического урегулирования в арабской республике.
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
Вчера, 15:59Война в Сирии
Педерсен оценил итоги первого раунда переговоров конституционного комитета
500001
Обсудить 1
Война в СирииВойна в СирииЖенева (город)СирияВ мире
Рекомендуем
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
Педерсен оценил итоги первого раунда переговоров конституционного комитета
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 21 января 2019
Педерсен рассказал о работе конституционного комитета САР
Здание МИД России
В МИД России не видят нарушений в сокращении Ираном обязательств по СВПД
Обстрел Рас эль-Айна в Сирии турецкими силами
В ООН назвали число сирийцев, погибших за время турецкой военной операции
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Кремль подтвердил телефонный разговор Путина с Эрдоганом в субботу
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Захарова ждет объяснений от Лондона по поводу создателя "Белых касок"
Заседание конституционного комитета Сирии под эгидой ООН в Женеве
Новый раунд переговоров конституционного комитета Сирии начнется 25 ноября
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Российские дипломаты обсудили со спецпосланником США ситуацию вокруг КНДР
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
МИД России готов способствовать диалогу между Дамаском и курдами
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
США могут отложить введение пошлин в отношении Китая
Флаги КНДР и США
КНДР предупредила США, что окно возможностей для переговоров закрывается
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток — 2
Оператор "Северного потока — 2" ответил на заявления польского регулятора
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Меркель оценила идею международной зоны безопасности в Сирии
Гроза
В России почти вдвое выросла доля лесных пожаров от гроз
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
Страны НАТО должны учитывать фактический расклад сил в Сирии, заявил генсек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45ЛНР напомнила Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
22:10Эксперт объяснил слова Макрона о НАТО разочарованием Парижа в партнерах
Лента новостейМолния