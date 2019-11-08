Конституционный комитет Сирии определил список идей для обсуждения

ЖЕНЕВА, 8 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Делегации правительства, оппозиции и гражданского общества Сирии из малой группы конституционного комитета согласовали список для дискуссий по конституции страны, будут искать объединяющие стороны позиции, заявил на брифинге в пятницу сопредседатель от оппозиции Хади аль-Бахра.
"Встречи были хорошими. (Спецпосланник ООН по Сирии Гейр) Педерсен участвовал, не вмешиваясь, дискуссии велись под руководством двух сопредседателей. Были моменты серьезных дискуссий, были разногласия, но было много общих точек, особенно тех, которые касаются нашей родины", - сказал он.
По его словам, комитет рассмотрит все конституции Сирии, вплоть до документа 2012 года, чтобы создать конституцию, которая бы защищала сирийцев и была написана самими сирийцами.
"Здесь нет места вмешательству извне. На данный момент я хочу заверить вас, что все спонсоры, которые прилагали усилия для успеха этой встречи, не оказывали никакого давления на стороны. Они только подтвердили, что комитет будет независимым, и будет возглавляться самими сирийцами. Мы выделили идеи, которые касаются конституции, мы создали список, совместно тремя группами. И на сегодняшней встрече мы завершили наши дискуссии по этим идеям. Группы вернутся домой, чтобы изучить этот список и найти общие позиции, чтобы сделать предстоящие встречи более позитивными", - добавил аль-Бахра.
Основная работа конституционного комитета Сирии началась 4 ноября в составе малой группы из 45 человек, до этого делегации обсуждали организационные вопросы.
Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Полный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые подготовит малый состав комитета из 45 человек. Члены малого состава были назначены из числа соответствующих частей большого состава, по 15 от каждой группы. Большой состав может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого состава для обсуждения и принятия предложений.
Основной целью комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы в стране, положив начало процессу политического урегулирования в арабской республике.