Конституционный комитет Сирии определил список идей для обсуждения

"Здесь нет места вмешательству извне. На данный момент я хочу заверить вас, что все спонсоры, которые прилагали усилия для успеха этой встречи, не оказывали никакого давления на стороны. Они только подтвердили, что комитет будет независимым, и будет возглавляться самими сирийцами. Мы выделили идеи, которые касаются конституции, мы создали список, совместно тремя группами. И на сегодняшней встрече мы завершили наши дискуссии по этим идеям. Группы вернутся домой, чтобы изучить этот список и найти общие позиции, чтобы сделать предстоящие встречи более позитивными", - добавил аль-Бахра.