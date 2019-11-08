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РИА Новости

Калашников: печать мастера. Разработки знаменитого оружейника

17:19 08.11.2019 (обновлено: 20:08 08.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМихаил Калашников с автоматом АК-47
Михаил Калашников с автоматом АК-47
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Знаменитый конструктор стрелкового оружия Михаил Тимофеевич Калашников родился 10 ноября 1919 года. Он изобрел самый распространенный в мире автомат: за 60 лет было выпущено более 70 миллионов экземпляров различных модификаций. Они стоят на вооружении полусотни иностранных армий. Впрочем, известный конструктор разработал и другие образцы оружия.

Пистолет-пулемет образца 1942 года

Созданием своей первой разработки – пистолета-пулемета – Михаил Калашников занялся во время вынужденного отпуска в начале Великой Отечественной, когда лежал в госпитале после тяжелого ранения. Одной из проблем начала войны было вооружение экипажей бронетехники. В комплекте вооружения находился пистолет-пулемет Дегтярева или Шпагина. Это оружие с высокими боевыми данными было не очень удобно в момент экстренного покидания подбитой машины, так что старший сержант Калашников загорелся идеей создания своего образца.
Первый экземпляр не сохранился, но этот опыт помог в работе над вторым вариантом пистолета-пулемета, построенного по оригинальной схеме автоматики с полусвободным затвором и тормозящей муфтой. Над ним Михаил Тимофеевич работал уже в Алма-Ате вместе со специалистами эвакуированного Московского авиационного института. Именно этот образец стал первым оружием Калашникова, испытанным на стрелковом полигоне Главного артиллерийского управления (ГАУ) Красной Армии.

Карабин Калашникова и Петрова

В 1944-45 годах конструктор принял участие в конкурсе на создание самозарядного карабина под новый промежуточный патрон образца 43 года. Михаил Калашников совместно с еще одним сотрудником стрелкового полигона – Петровым, который на первых порах ему помогал, разработал достаточно удачный образец. При этом часть решений была взята у американской винтовки Гаранда, показавшей высокую надежность во время испытаний в СССР. Впрочем, авторы могли вдохновляться также советскими экспериментальными винтовками 30-х, где использовались схожие технические решения.
В ходе испытаний карабин был признан "удобным при стрельбе из всех положений". Однако образец все же не уложился в требования, в частности, по весу и кучности на дистанции 300 метров. Решающим же оказался один из этапов испытания стрельбой в затрудненных условиях: после 10 минут замачивания в болотной воде СККП перестал стрелять.
Несмотря на неудачу, впоследствии Михаил Тимофеевич использовал некоторые элементы конструкции карабина в своих других разработках. В частности, фиксация крышки ствольной коробки осуществляется выступом штока возвратного механизма, что стало использоваться во многих других моделях Калашникова.

АК-47

К началу 1945 года у СССР уже было два удачных образца стрелкового оружия под промежуточный патрон 43 года – самозарядный карабин Симонова и автомат Судаева АС-44. Обстановка на фронте уже не требовала немедленного внедрения нового вооружения в производство. В этих условиях руководство армии приняло решение работать над созданием нового, более легкого варианта автомата, который мог бы стать основным оружием для бойцов.
После первого этапа конкурса были отобраны три наиболее удачно проявивших себя автомата – Булкина, Дементьева и Калашникова.
После чего Михаил Калашников при помощи специалистов ковровского завода №2 переработал свой образец наиболее полно, учтя замечания испытателей полигона. В итоге на заключительном испытании конкурса в 1947 году автоматы конструкции Калашникова показали себя наиболее надежными.
И хотя автомат не смог выполнить некоторые требования по кучности стрельбы очередями, на итоговом совещании офицеров полигона и представителей Главного артиллерийского управления с оглядкой на военный опыт было решено, что надежность оружия должна считаться наиболее важным параметром.
Автомат конструкции Михаила Калашникова был принят на вооружение в 1949 году. Это событие определило развитие этого вида оружия более чем на полвека, став одним из наиболее ярких и узнаваемых символов второй половины XX века.

АК-74

В 50-60-х годах в СССР были проведены работы по созданию нового единого автоматно-винтовочного патрона по типу 7,62х51 мм НАТО. Однако наиболее перспективным стало создание малоимпульсного патрона 5,45х39 мм и оружия под него. После длительных испытаний в финале остались автомат СА-006 Константинова, использующий схему сбалансированной автоматики, и автомат А-3 на основе более ранней конструкции Калашникова. Хотя автомат Константинова и продемонстрировал улучшение кучности стрельбы, это было сочтено недостаточным преимуществом для перехода на новую систему. Образец Калашникова имел технологическую преемственность с уже производимым и освоенным в армии автоматом, на вооружение под новый патрон был принят именно его вариант, ставший 5,45 мм автоматом Калашникова образца 1974 года.
В начале 90-х автомат значительно модернизировали, в результате чего на вооружение был принят АК-74М, который сочетал в себе лучшие качества более ранних версий. В отличие от своего предшественника, он обладал складным прикладом и универсальным креплением для оптических прицелов. Корпус нового автомата был выполнен из ударопрочного реактопласта, что позволило отказаться от деревянных элементов. Сам Михаил Калашников не принимал активного участия в разработке, но курировал ход проекта.
АК-74М до сих пор является основным автоматом Вооруженных сил Российской Федерации. В ближайшие годы его постепенно заменит новейший автомат АК-12.

Пулемет Калашникова

В 1955 году Главное артиллерийское управление объявило новый конкурс на "7,62 мм единый ротный и батальонный пулемет под винтовочный патрон". Наиболее перспективным считался пулемет системы тульского конструктора Григория Никитина, работавший на принципе прямой подачи патрона из ленты специальной конструкции. Была даже выпущена серия этих пулеметов для войсковых испытаний.
Калашников начал работу над своим проектом только в 1958 году и первоначально не мог доказать преимущества своей конструкции. В его пулемете была использована схема подачи в два этапа, когда патрон сначала извлекается из ленты, а затем подается в патронник. Хотя конструктивно этот вариант сложнее, при правильном подходе он обеспечивает большую надежность работы.
В ходе конкурса образцы Калашникова были сочтены малоперспективными для доработки. Однако после испытаний в 1960 году стало очевидно, что это оружие более надежно работает в затрудненных условиях, а также превосходит пулемет Никитина по кучности при стрельбе со станка. В итоге именно образец Калашникова был принят на вооружение Советской армии. В 1969 году он был модернизирован: получил новый ствол и стал легче на полтора килограмма. В настоящее время пулемет Калашникова (ПКМ) и его более поздние модификации продолжают оставаться основными едиными пулеметами на вооружении Российской армии.
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