Партия "Голос" предложила заморозить конфликт в Донбассе

В политсиле считают, что Украина должна перегруппироваться и собрать силы, чтобы вернуть утраченные территории и людей.

"Украина должна выйти из минских соглашений и сосредоточиться на государственных интересах: остановиться, навести порядок, собрать силы и спланировать мир на своих условиях. И реализовать этот план с сильной позиции тогда, когда для этого появятся реальные возможности", - добавили в партии.