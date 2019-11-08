Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T17:06Z
https://ria.ru/20191108/1560731744.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155567/96/1555679606_0:208:2792:1779_1036x0_80_0_0_11d576aca896f7d23a11a0cded0e0ee3.jpg
РИА Новости

Партия "Голос" предложила заморозить конфликт в Донбассе

17:06 08.11.2019
5880
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Голос" Святослав Вакарчук
Лидер партии Голос Святослав Вакарчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук. Архивное фото
КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Украинская партия "Голос", лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, считает, что Киеву необходимо выйти из минских соглашений по Донбассу и заморозить конфликт на востоке страны до усиления собственных позиций.
"Мы считаем, что единственный эффективный путь для Украины сегодня - это выйти из минских соглашений и заморозить ситуацию до усиления собственных позиций", - говориться в заявлении партии, опубликованном на странице в Facebook.
В политсиле считают, что Украина должна перегруппироваться и собрать силы, чтобы вернуть утраченные территории и людей.
"Украина должна выйти из минских соглашений и сосредоточиться на государственных интересах: остановиться, навести порядок, собрать силы и спланировать мир на своих условиях. И реализовать этот план с сильной позиции тогда, когда для этого появятся реальные возможности", - добавили в партии.
На внеочередных парламентских выборах на Украине 21 июля партия Вакарчука "Голос" набрала с 5,82%, заняв пятое место в составе Верховной рады Украины.
Петровское
Вчера, 15:51РИА Новости
Украинские силовики подтвердили готовность начать отвод сил у Петровского
73911551
Обсудить 4
Святослав ВакарчукДонбассУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Такой прекрасный музыкант и певец! И такой бездарный политикан.
8 ноября, 17:18
aaolpsm1
1011101
Рекомендуем
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал три сценария развития России
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Суд в Гааге отклонил возражения России в споре с Украиной
Прохожий с собакой во время снегопада
Синоптики предсказали москвичам "вишневую" зиму
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Праздничный салат
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы
Репродукция картины художника Г.К. Савицкого Штурм Зимнего дворца
Что вы знаете об Октябрьской революции?
Строительство газопровода Северный поток — 2
Польша оштрафовала французскую компанию Engie из-за "Северного потока — 2"
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
Флаги ЕС в Брюсселе
Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Украина пообещала найти способы блокировки "Северного потока — 2"
Вагон СВ поезда Таврия
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45ЛНР напомнила Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
22:10Эксперт объяснил слова Макрона о НАТО разочарованием Парижа в партнерах
Лента новостейМолния