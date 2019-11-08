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РИА Новости

Российские дипломаты обсудили со спецпосланником США ситуацию вокруг КНДР

17:02 08.11.2019
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© REUTERS / Heo RanТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
© REUTERS / Heo Ran
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Российские дипломаты обсудили со спецпосланником госдепа США Марком Ламбертом развитие ситуации на Корейском полуострове, стороны подтвердили важность регулярных контактов между всеми сторонами для урегулирования проблемы, говорится в сообщении МИД РФ.
По данным ведомства, "8 ноября состоялись консультации посла по особым поручениям МИД России Олега Бурмистрова со спецпосланником госдепартамента США по Корее Марком Ламбертом".
Отмечается, что американский представитель был также принят замглавы МИД РФ Игорем Моргуловым.
"Стороны предметно обменялись мнениями по развитию ситуации на Корейском полуострове. Подтверждена важность продолжения регулярных контактов между всеми вовлеченными странами и достижения ими новых договоренностей в интересах дальнейшего продвижения процесса политико-дипломатического урегулирования в субрегионе", - подчеркивается в сообщении министерства.
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Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие вынудило Совет безопасности ООН ввести санкции против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.
С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
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