Суд в Испании отпустил жену и сына экс-чиновника Минкультуры России

МАДРИД, 8 ноя – РИА Новости. Бывшая супруга и сын экс-чиновника Бывшая супруга и сын экс-чиновника министерства культуры России , задержанные в Испании , отказались отвечать на вопросы судьи и были отпущены под подписку о невыезде, сообщили РИА Новости в Высшем суде Андалусии.

Ранее о задержании в Австрии некоего бывшего высокопоставленного чиновника Минкультуры России РИА Новости сообщили в Национальной полиции Испании, которая подозревает его в отмывании денег. Имя фигуранта в полиции называть отказались, отметив лишь, что он, предположительно, отмыл деньги, полученные в России незаконно, купив на фешенебельном курорте Марбелья особняк за 4 миллиона евро. Позже задержание в Австрии бывшего высокопоставленного чиновника министерства культуры России подтвердила представитель прокуратуры Вены Нина Буссек. В четверг стало известно, что Австрия рассмотрит запрос Испании о выдаче экс-чиновника Минкультуры России.

При этом накануне российский адвокат экс-главы департамента Минкультуры Бориса Мазо, обвиняемого в хищениях, опроверг сообщения о его задержании в Австрии. Защитник сообщил, что Мазо не задержан, но доставлен полицейскими Австрии на допрос на территории Вены. В Высшем суде Андалусии в свою очередь бывшего российского чиновника, о котором идет речь, назвали Борис М.

Бывшая супруга и сын экс-чиновника Минкультуры РФ, в отношении которых также ведется расследование в связи с отмыванием денег, были задержаны в Испании. Они отказались отвечать на вопросы судьи.

"Они воспользовались правом не отвечать на вопросы. Дежурный судья принял решение оставить их на свободе, оба обязаны являться в суд 1 и 15 числа каждого месяца, у них забрали паспорта и запретили покидать страну", - рассказали РИА Новости в Высшем суде Андалусии.

Освобожден также адвокат бывшего чиновника, расследование в отношении него будет продолжено, в ближайшее время он должен дать показания в суде.

В Высшем суде Андалусии подтвердили, что вопрос о выдаче экс-чиновника Испании на основании европейского ордера на арест должны рассматривать судебные власти Австрии.

Мазо – фигурант сразу двух громких расследований в России о масштабных хищениях в Министерстве культуры. По первому делу, так называемому "делу реставраторов" о хищении 100 миллионов рублей, он избежал длительного срока и был отпущен на свободу сразу после оглашения приговора.

Когда же Мазо стал фигурантом второго дела, о хищении уже 450 миллионов рублей, в России его уже не было. Как отмечало следствие, его точное местонахождение установить не удалось, но ясно, что он за границей. В этой связи суд выдал санкцию на его заочный арест.