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РИА Новости

Суд в Испании отпустил жену и сына экс-чиновника Минкультуры России

17:01 08.11.2019
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© Fotolia / Ingo BartussekПлощадь в Мадриде
Площадь в Мадриде
© Fotolia / Ingo Bartussek
Площадь в Мадриде. Архивное фото
МАДРИД, 8 ноя – РИА Новости. Бывшая супруга и сын экс-чиновника министерства культуры России, задержанные в Испании, отказались отвечать на вопросы судьи и были отпущены под подписку о невыезде, сообщили РИА Новости в Высшем суде Андалусии.
Ранее о задержании в Австрии некоего бывшего высокопоставленного чиновника Минкультуры России РИА Новости сообщили в Национальной полиции Испании, которая подозревает его в отмывании денег. Имя фигуранта в полиции называть отказались, отметив лишь, что он, предположительно, отмыл деньги, полученные в России незаконно, купив на фешенебельном курорте Марбелья особняк за 4 миллиона евро. Позже задержание в Австрии бывшего высокопоставленного чиновника министерства культуры России подтвердила представитель прокуратуры Вены Нина Буссек. В четверг стало известно, что Австрия рассмотрит запрос Испании о выдаче экс-чиновника Минкультуры России.
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Вчера, 16:53РИА Новости
В Австрии отпустили под залог экс-чиновника Минкультуры России
При этом накануне российский адвокат экс-главы департамента Минкультуры Бориса Мазо, обвиняемого в хищениях, опроверг сообщения о его задержании в Австрии. Защитник сообщил, что Мазо не задержан, но доставлен полицейскими Австрии на допрос на территории Вены. В Высшем суде Андалусии в свою очередь бывшего российского чиновника, о котором идет речь, назвали Борис М.
Бывшая супруга и сын экс-чиновника Минкультуры РФ, в отношении которых также ведется расследование в связи с отмыванием денег, были задержаны в Испании. Они отказались отвечать на вопросы судьи.
"Они воспользовались правом не отвечать на вопросы. Дежурный судья принял решение оставить их на свободе, оба обязаны являться в суд 1 и 15 числа каждого месяца, у них забрали паспорта и запретили покидать страну", - рассказали РИА Новости в Высшем суде Андалусии.
Освобожден также адвокат бывшего чиновника, расследование в отношении него будет продолжено, в ближайшее время он должен дать показания в суде.
В Высшем суде Андалусии подтвердили, что вопрос о выдаче экс-чиновника Испании на основании европейского ордера на арест должны рассматривать судебные власти Австрии.
Мазо – фигурант сразу двух громких расследований в России о масштабных хищениях в Министерстве культуры. По первому делу, так называемому "делу реставраторов" о хищении 100 миллионов рублей, он избежал длительного срока и был отпущен на свободу сразу после оглашения приговора.
Когда же Мазо стал фигурантом второго дела, о хищении уже 450 миллионов рублей, в России его уже не было. Как отмечало следствие, его точное местонахождение установить не удалось, но ясно, что он за границей. В этой связи суд выдал санкцию на его заочный арест.
Главным же организатором этих афер следствие считает бывшего замминистра культуры Григория Пирумова. Он уже успел побывать и в СИЗО, и на скамье подсудимых по первому делу, а теперь сидит под домашним арестом. Сейчас против него расследуются еще два уголовных дела.
Заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов в Басманном суде Москвы. 19 сентября 2019
19 сентября, 14:40РИА Новости
Экс-главу департамента Минкульта задержали по делу о крупном мошенничестве
5520012
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РоссияБорис МазоМинистерство культуры РФАвстрияИспанияПроисшествия
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