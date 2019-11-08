В МИД России не видят нарушений в сокращении Ираном обязательств по СВПД

"С точки зрения нераспространения то, что Иран сейчас предпринял даже в рамках последних мероприятий по так называемому четвёртому этапу, собственные обязательства по ДНЯО или по соглашению о гарантиях, это не затрагивает. Более того, все действия, которые предпринимаются Ираном так или иначе продолжают находиться под контролем МАГАТЭ, инспектора будут находиться на тех объектах, где возобновляется работа центрифуг под газом, поэтому все под контролем и проверяемо", - отметил дипломат.