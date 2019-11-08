Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T16:55Z
https://ria.ru/20191108/1560730916.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151755/49/1517554919_0:0:1500:845_1036x0_80_0_0_5aec9f5c0b751c2e4694d681a514f381.jpg
РИА Новости

В МИД России не видят нарушений в сокращении Ираном обязательств по СВПД

16:55 08.11.2019
205
© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Последнее сокращение Ираном своих обязательств по СВПД по началу обогащения урана на заводе в Фордо не нарушает режим нераспространения, заявил замдиректора департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Олег Рожков.
"То, что делает Иран, он делает в контексте сокращения своих обязательств по СВПД. Надо напомнить, что обязательства, которые в отношении Ирана существуют в СВПД, превышают по объёму и по масштабу те обязательства, которые существуют у Ирана в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия и соглашения о гарантиях с МАГАТЭ, а также добровольно применяемым протоколом к этим гарантиям", - сказал Рожков.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Вчера, 14:58РИА Новости
МИД: России понятны мотивы, побудившие Иран сокращать обязательства по СВПД
"С точки зрения нераспространения то, что Иран сейчас предпринял даже в рамках последних мероприятий по так называемому четвёртому этапу, собственные обязательства по ДНЯО или по соглашению о гарантиях, это не затрагивает. Более того, все действия, которые предпринимаются Ираном так или иначе продолжают находиться под контролем МАГАТЭ, инспектора будут находиться на тех объектах, где возобновляется работа центрифуг под газом, поэтому все под контролем и проверяемо", - отметил дипломат.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Вчера, 14:42РИА Новости
Рябков предупредил о рисках полного развала СВПД
70001525
Обсудить 0
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)МИД РФМАГАТЭИранВ мире
Рекомендуем
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Прохожий с собакой во время снегопада
Синоптики предсказали москвичам "вишневую" зиму
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал три сценария развития России
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Праздничный салат
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР пообещал ответить на ввод украинской полиции в Петровское
Михаил Галин и его кот по кличке Виктор во время путешествия по маршруту Рига - Москва - Владивосток
В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота
Туристы на парящем мосту в парке Зарядье
Синоптик пообещал аномально теплую зиму
Флаги ЕС в Брюсселе
Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Суд в Гааге отклонил возражения России в споре с Украиной
Мессенджер WhatsApp
В WhatsApp изменились настройки приватности
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Гилле Кардал был поставлен диагноз запущенная деменция в 52 года
Британец выложил пугающее фото, показав, как деменция изменила его жену
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
МИД: России понятны мотивы, побудившие Иран сокращать обязательства по СВПД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:28Асмус расплакалась из-за травли после съемок в эротической сцене
01:28Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Британии со стабильного до негативного
01:25Украинский экс-министр предрек развал страны
00:53Трамп заявил, что Демпартия бросила своих избирателей-афроамериканцев
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45В ЛНР напомнили Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
Лента новостейМолния