В МИД России не видят нарушений в сокращении Ираном обязательств по СВПД

"То, что делает Иран, он делает в контексте сокращения своих обязательств по СВПД. Надо напомнить, что обязательства, которые в отношении Ирана существуют в СВПД, превышают по объёму и по масштабу те обязательства, которые существуют у Ирана в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия и соглашения о гарантиях с МАГАТЭ, а также добровольно применяемым протоколом к этим гарантиям", - сказал Рожков.
"С точки зрения нераспространения то, что Иран сейчас предпринял даже в рамках последних мероприятий по так называемому четвёртому этапу, собственные обязательства по ДНЯО или по соглашению о гарантиях, это не затрагивает. Более того, все действия, которые предпринимаются Ираном так или иначе продолжают находиться под контролем МАГАТЭ, инспектора будут находиться на тех объектах, где возобновляется работа центрифуг под газом, поэтому все под контролем и проверяемо", - отметил дипломат.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.