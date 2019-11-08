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РИА Новости

В Кемерово арестовали обвиняемого в нападении на адвоката

16:55 08.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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НОВОСИБИРСК, 8 ноя – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово в пятницу заключил под стражу обвиняемого в покушении на убийство известного адвоката, сообщается на сайте суда.
Как сообщалось ранее, 53-летний житель Находки вечером в среду в Кемерово выстрелил в выходящего из здания 43-летнего сопредседателя коллегии адвокатов "Регионсервис" Сергея Учителя, мужчина был ранен в грудную клетку и госпитализирован. По данным врачей, угрозы его жизни нет. Стрелявшего удалось задержать на месте.
"Рассмотрено ходатайство… об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Рымарева А.А… Судом удовлетворено ходатайство следствия, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 6 января 2020 года", - говорится в сообщении.
Следственное управление СК РФ по региону сообщает, что следователи уже предъявили мужчине обвинение по статье УК РФ "Покушение на убийство". Следствие продолжает рассматривать все возможные версии произошедшего, в числе которых заказное убийство. Ранее в СК сообщали, что обвиняемый перед совершением преступления в течение нескольких часов ожидал потерпевшего на автостоянке.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Следственный комитет РФКемеровоПроисшествия
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