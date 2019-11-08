В Кемерово арестовали обвиняемого в нападении на адвоката

Как сообщалось ранее, 53-летний житель Находки вечером в среду в Кемерово выстрелил в выходящего из здания 43-летнего сопредседателя коллегии адвокатов "Регионсервис" Сергея Учителя, мужчина был ранен в грудную клетку и госпитализирован. По данным врачей, угрозы его жизни нет. Стрелявшего удалось задержать на месте.