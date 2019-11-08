В Австрии отпустили под залог экс-чиновника Минкультуры России

ВЕНА, 8 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Земельный суд Вены по уголовным делам в пятницу освободил бывшего чиновника Земельный суд Вены по уголовным делам в пятницу освободил бывшего чиновника Минкультуры России , задержанного в Австрии по запросу Испании, под залог 25 тысяч евро, сообщила в пятницу РИА Новости судья Кристина Зальцборн.

"Тот, о ком идет речь, был отпущен под залог 25 тысяч евро, он не может покидать Австрию, должен быть зарегистрирован в Вене и оставаться доступным для суда", - сообщила Зальцборн.

Решение о его экстрадиции в Испанию будет принято позже, добавила собеседница агентства.