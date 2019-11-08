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РИА Новости

Росстат сообщил об ускорении роста цен на дизельное топливо

16:45 08.11.2019
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© РИА Новости / Виталий БелоусовСтела автозаправочной станции
Стела автозаправочной станции
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Стела автозаправочной станции. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Средние розничные цены на бензин в России с 28 октября по 5 ноября выросли на две копейки и составили 44,68 рубля за литр, на дизельное топливо – увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.
На неделе с 21 по 27 октября дизтопливо подорожало на 13 копеек, цены на бензин не изменились.
По данным статистического ведомства, к 5 ноября средние розничные цены на бензин марки Аи-92 увеличились на 1 копейку - до 42,27 рубля за литр, Аи-95 также на 1 копейку - до 45,74 рубля, на Аи-98 - выросли на 2 копейки, до 51,68 рубля за литр.
За тот же период зафиксировано увеличение цен на автомобильный бензин в 23 субъектах РФ, наибольшее в Красноярске, Владивостоке и Хабаровске – на 0,5%. Снижение цен на бензин отмечалось в 9 субъектах РФ, наибольшее в Краснодаре – на 0,3%.
АЗС
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В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин не изменились.
В конце июня 2019 года истекли соглашения нефтяных компаний с ФАС и Минэнерго о стабилизации рынка топлива, которые предусматривали рост розничных цен в 2019 году в пределах прогнозной среднегодовой инфляции в 4,6% (исключая увеличение до 1,7% в рознице с января из-за роста НДС). После окончания соглашений сдерживать цены на топливо призваны специальные налоговые механизмы.
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РосстатМинистерство энергетики РФАИ-98АИ-92АИ-95РоссияЭкономика
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