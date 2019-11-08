Росстат сообщил об ускорении роста цен на дизельное топливо

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Средние розничные цены на бензин в России с 28 октября по 5 ноября выросли на две копейки и составили 44,68 рубля за литр, на дизельное топливо – увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр, свидетельствуют материалы Средние розничные цены на бензин в России с 28 октября по 5 ноября выросли на две копейки и составили 44,68 рубля за литр, на дизельное топливо – увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата

На неделе с 21 по 27 октября дизтопливо подорожало на 13 копеек, цены на бензин не изменились.

По данным статистического ведомства, к 5 ноября средние розничные цены на бензин марки Аи-92 увеличились на 1 копейку - до 42,27 рубля за литр, Аи-95 также на 1 копейку - до 45,74 рубля, на Аи-98 - выросли на 2 копейки, до 51,68 рубля за литр.

За тот же период зафиксировано увеличение цен на автомобильный бензин в 23 субъектах РФ, наибольшее в Красноярске, Владивостоке и Хабаровске – на 0,5%. Снижение цен на бензин отмечалось в 9 субъектах РФ, наибольшее в Краснодаре – на 0,3%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин не изменились.