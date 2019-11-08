Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-08T18:47Z
https://ria.ru/20191108/1560729937.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155686/40/1556864061_0:297:3072:2025_1036x0_80_0_0_ee5bbe10fec8d6b53f73e818e94ed69d.jpg
РИА Новости

Врач рассказала, чем опасна для человека смена погоды

16:44 08.11.2019 (обновлено: 18:47 08.11.2019)
7014
© РИА Новости / Илья ПиталевЛюди под зонтами во время дождя в Москве
Люди под зонтами во время дождя в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Люди под зонтами во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Подмосковный Минздрав рассказал, как легче пережить смену погоды и чем это опасно для здоровья человека. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Ошибочно полагать, что метеочувствительности подвержены только пожилые люди. Остро на смену погоды, как правило, реагируют люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями суставов и костей", — рассказала врач-кардиолог Регионального сосудистого центра Домодедовской больницы Александра Попова.
Среди наиболее частых симптомов метеочувствительности она назвала головную боль, слабость, тошноту, кровотечение из носа. Все они, как правило, обусловлены перепадами артериального давления.
Автомобили на Крымском валу в Москве
3 ноября, 17:07РИА Новости
Кардиолог оценила опасность аномального тепла в ноябре для здоровья
В периоды смены погоды необходимо придерживаться более щадящего режима дня, избегать переутомления, стрессов, а также строго контролировать артериальное давление и пульс, посоветовала специалист. Кроме того, стоит принимать все назначенные лечащим врачом препараты и не упускать из внимания симптомов более серьезных заболеваний.
"Например, боли в груди давящего, жгучего характера с иррадиацией в левую руку, лопатку, кризовое течение артериальной гипертензии являются поводом для незамедлительного обращения к врачу", — отметила Попова.
2353108
Обсудить 2
ЗдоровьеРоссияОбщество
Рекомендуем
Хурма
Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму
Прохожий с собакой во время снегопада
Синоптики предсказали москвичам "вишневую" зиму
Крымский мост
Названа стоимость билетов на поезда в Крым
Пешеходный переход в Москве
Врач рассказал, какие болезни грозят россиянам "вишневой" зимой
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал три сценария развития России
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
В Таджикистане установили гражданство напавших на погранзаставу боевиков
Спасская башня Московского Кремля
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
А.Заворотнюк после церемонии вручения премии Женщина года Glamour 2009
В Instagram Заворотнюк появился снимок с мужем
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Суд в Гааге отклонил возражения России в споре с Украиной
Праздничный салат
Рецепты на Новый год: что должно быть на праздничном столе в год Крысы
Репродукция картины художника Г.К. Савицкого Штурм Зимнего дворца
Что вы знаете об Октябрьской революции?
Флаги ЕС в Брюсселе
Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России
Вагон СВ поезда Таврия
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
Самолет Ту-160
Китайские СМИ рассказали о "погоне" американских F-35 за Ту-160
Домашняя пыль
Ученые обнаружили высокотоксичные вещества в домашней пыли
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР
00:16Мусульмане в ночь на субботу празднуют День рождения пророка Мухаммеда
23:45ЛНР напомнила Киеву условия разведения сил в Донбассе
23:42Суд Бразилии постановил освободить экс-президента Лулу да Силву
23:23Чубайс назвал советских граждан лентяями и идиотами
23:16В Грузии противники фильма об однополой любви устроили беспорядки
23:13Моралес заявил, что не оставит пост президента Боливии
23:10СМИ узнали, как проходит лечение Катрин Денев
23:09Будущая глава Еврокомиссии назвала стоящие перед Евросоюзом вызовы
23:09Венсан Кассель признался в любви жене на русском языке
23:05Бразилия не заинтересована в присоединении к ОПЕК, сообщили СМИ
23:00Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся
22:58Самолет S7, вылетевший из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно
22:53Покинувший Украину журналист Бабченко заявил, что собирается жить в Израиле
22:51Военный самолет и беспилотник НАТО провели разведку у российских границ
22:37Экс-президент Бразилии может выйти на свободу в пятницу, сообщил источник
22:33Будущая глава Еврокомиссии призвала Евросоюз учить "язык силы"
22:23Будущая глава Еврокомиссии считает, что Brexit сделал Евросоюз сплоченнее
22:17В Хакасии ликвидировали открытое горение сухой травы
22:10Эксперт объяснил слова Макрона о НАТО разочарованием Парижа в партнерах
Лента новостейМолния