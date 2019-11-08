Врач рассказала, чем опасна для человека смена погоды

Люди под зонтами во время дождя в Москве. Архивное фото

Люди под зонтами во время дождя в Москве

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Подмосковный Подмосковный Минздрав рассказал, как легче пережить смену погоды и чем это опасно для здоровья человека. Об этом сообщается на сайте ведомства

"Ошибочно полагать, что метеочувствительности подвержены только пожилые люди. Остро на смену погоды, как правило, реагируют люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями суставов и костей", — рассказала врач-кардиолог Регионального сосудистого центра Домодедовской больницы Александра Попова.

Среди наиболее частых симптомов метеочувствительности она назвала головную боль, слабость, тошноту, кровотечение из носа. Все они, как правило, обусловлены перепадами артериального давления.

В периоды смены погоды необходимо придерживаться более щадящего режима дня, избегать переутомления, стрессов, а также строго контролировать артериальное давление и пульс, посоветовала специалист. Кроме того, стоит принимать все назначенные лечащим врачом препараты и не упускать из внимания симптомов более серьезных заболеваний.