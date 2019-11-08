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РИА Новости

"Нафтогаз" не считает споры с "Газпромом" преградой для контракта

16:40 08.11.2019 (обновлено: 16:59 08.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Новый контракт "Газпрома" с независимым оператором газотранспортной системы позволит начать отношения по транзиту между Украиной и Россией с чистого листа, считает исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.
Действующие контракты между Россией и Украиной на транзит истекают в конце 2019 года. Стороны ведут переговоры о пролонгировании или заключении новых договоров, однако пока безрезультатно.
Москва настаивает на необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. В качестве условий заключения нового контракта "Газпром" называет взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств по газу и урегулирование вопроса прямых поставок российского топлива на Украину.
Как написал Витренко в Facebook, наличие открытых споров между "Газпромом" и "Нафтогазом", а также отсутствие контракта на поставку газа на Украину с 2020 года "являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа".
"Хотя бы потому, что новый контракт заключается не "Нафтогазом", а отделенным от "Нафтогаза" оператором газотранспортной системы. Это и является следствием "анбандлинга", о котором все говорят", - отметил он.
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Игра на срыв. Почему "Нафтогаз" насчитал претензий к "Газпрому" на $22 млрдВ "Нафтогазе" насчитали претензий к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов, а также назвали условие снижения суммы иска к российской компании. В эфире радио Sputnik эксперты оценили заявления украинской стороны.
"Если "Газпром" и политическое руководство России действительно хотят начать отношения по транзиту с чистого листа, то контракт с обособленным оператором - это именно такой вариант. Но начало с "чистого листа бумаги" не означает, что "старые листы бумаги" исчезают... Пусть эти "старые лист бумаги" рассматривают суды", - добавил Витренко.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить 2,56 миллиарда долларов.
"Газпром" обжаловал эти решения в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Кроме того, в апреле 2018-го российский концерн направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа, действующих до конца 2019 года.
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Нафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаЭкономика
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