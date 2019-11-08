"Нафтогаз" не считает споры с "Газпромом" преградой для контракта

КИЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Новый контракт Новый контракт "Газпрома" с независимым оператором газотранспортной системы позволит начать отношения по транзиту между Украиной и Россией с чистого листа, считает исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

Действующие контракты между Россией и Украиной на транзит истекают в конце 2019 года. Стороны ведут переговоры о пролонгировании или заключении новых договоров, однако пока безрезультатно.

Москва настаивает на необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. В качестве условий заключения нового контракта "Газпром" называет взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств по газу и урегулирование вопроса прямых поставок российского топлива на Украину.

Как написал Витренко в Facebook, наличие открытых споров между "Газпромом" и "Нафтогазом", а также отсутствие контракта на поставку газа на Украину с 2020 года "являются надуманными проблемами для заключения нового контракта на транзит газа".

"Хотя бы потому, что новый контракт заключается не "Нафтогазом", а отделенным от "Нафтогаза" оператором газотранспортной системы. Это и является следствием "анбандлинга", о котором все говорят", - отметил он.

"Если "Газпром" и политическое руководство России действительно хотят начать отношения по транзиту с чистого листа, то контракт с обособленным оператором - это именно такой вариант. Но начало с "чистого листа бумаги" не означает, что "старые листы бумаги" исчезают... Пусть эти "старые лист бумаги" рассматривают суды", - добавил Витренко.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить 2,56 миллиарда долларов.