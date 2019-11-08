Волин заявил, что при устойчивом Рунете для Telegram ничего не изменится

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. После вступления в силу закона об устойчивом рунете для мессенджера Telegram в России ничего не изменится, заявил журналистам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
Закон об устойчивой работе российского сегмента сети интернет, направленный на защиту его функционирования в случае возникновения угрозы из-за рубежа, вступил в силу 1 ноября.
"То же самое, что сейчас", - сказал он, отвечая на вопрос, что будет с мессенджером при суверенном интернете.
Роскомнадзор с апреля 2018 года блокирует Telegram по решению суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования. Однако сервис все еще доступен пользователям. В июне глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью РИА Новости сообщил, что ведомство работает над новыми инструментами полной блокировки мессенджера. В сентябре он заявил, что Роскомнадзор планирует в течение года представить результаты работы новой создаваемой системы противодействия запрещенному контенту и блокировки Telegram.
24 октября, 08:33РИА НовостиВ Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram