Волин заявил, что при устойчивом Рунете для Telegram ничего не изменится

"То же самое, что сейчас", - сказал он, отвечая на вопрос, что будет с мессенджером при суверенном интернете.

Роскомнадзор с апреля 2018 года блокирует Telegram по решению суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования. Однако сервис все еще доступен пользователям. В июне глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью РИА Новости сообщил, что ведомство работает над новыми инструментами полной блокировки мессенджера. В сентябре он заявил, что Роскомнадзор планирует в течение года представить результаты работы новой создаваемой системы противодействия запрещенному контенту и блокировки Telegram.