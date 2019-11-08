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РИА Новости

Волин заявил, что при устойчивом Рунете для Telegram ничего не изменится

16:39 08.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. После вступления в силу закона об устойчивом рунете для мессенджера Telegram в России ничего не изменится, заявил журналистам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.
Закон об устойчивой работе российского сегмента сети интернет, направленный на защиту его функционирования в случае возникновения угрозы из-за рубежа, вступил в силу 1 ноября.
"То же самое, что сейчас", - сказал он, отвечая на вопрос, что будет с мессенджером при суверенном интернете.
Роскомнадзор с апреля 2018 года блокирует Telegram по решению суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования. Однако сервис все еще доступен пользователям. В июне глава Роскомнадзора Александр Жаров в интервью РИА Новости сообщил, что ведомство работает над новыми инструментами полной блокировки мессенджера. В сентябре он заявил, что Роскомнадзор планирует в течение года представить результаты работы новой создаваемой системы противодействия запрещенному контенту и блокировки Telegram.
Логотип мессенджера Telegram
24 октября, 08:33РИА Новости
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TelegramАлексей ВолинРоскомнадзорРоссияТехнологииОбщество
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